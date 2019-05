Podelili zlate piščali: tri nagrade za Siddharto, Zala & Gašper sta novinca leta #video

Društvo Zlata piščal je v sredo s pomočjo akademije, ki je ocenjevala domačo glasbeno bero leta 2018, podelilo pet nagrad: skladba leta 2018 je postala Medrevesa skupine Siddharta, ki je postala tudi izvajalec leta, hkrati pa si je za album Nomadi prislužila naziv album leta. Novinca leta 2018 sta po mnenju akademije Zala Kralj & Gašper Šantl, tokratno nagrado za življenjsko delo pa je prejel Janez Bončina Benč.

Letošnji nagrajenci in nominiranci:

Zlata piščal – skladba leta 2018: Siddharta - Medrevesa

(Nominiranci: Koala Voice - Ker tu je vse tako lepo, Dan D - Boli me K, Siddharta - A.M.L.P., Fed Horses – Sinner, MRFY - Umru zate)



Zlata piščal – izvajalec leta 2018: Siddharta

(Nominiranci: MRFY, Koala Voice, Hamo & Tribute2Love, Zala Kralj in Gašper Šantl)



Zlata piščal – album leta 2018: Nomadi - Siddharta

(Nominiranci: MRFY – Story, Dan D - Milo za drago, Koala Voice - Woo Horsie, Laibach - The Sound Of Music)



Zlata piščal – novinec leta 2018: Zala Kralj & Gašper Šantl

(Nominiranci: Leonart, Fed Horses, Lumberjack, Haiku Garden)



Zlata piščal – življenjsko delo: Janez Bončina - Benč

Foto: Društvo Zlata piščal

Glasbene nagrade zlata piščal so edine slovenske glasbene nagrade, izbira in podeljuje jih akademija, v katero so letos povabili 91 članov z različnih področij, povezanih z glasbo. "Vedno znova vidimo, kako pomembno je, da glasbeni ceh reflektira samega sebe, poda oceno, nagrado pohvalo. Bistvenega pomena je, da imajo glasbeniki tudi v Sloveniji svoje glasbene nagrade, ki so jih sprejeli in s katerimi se lahko identificirajo," so poudarili v društvu Zlata piščal.

