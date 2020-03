Po odpovedi Evrovizije: letošnje pesmi ne pridejo v poštev za prihodnje leto #video

Potem ko je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) sporočila, da je letošnja Evrovizija odpovedana, so pojasnili tudi, da pesmi letošnjega izbora ne bodo mogle sodelovati na tekmovanju v letu 2021, se bodo pa lahko posamezne države odločile, ali bodo v boj poslale istega izvajalca oziroma izvajalko.

Nekaj držav je do zdaj že najavilo, da jih bodo tudi prihodnje leto zastopali letošnji zmagovalci, to so Azerbajdžan, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Gruzija, Grčija, Izrael, Španija, Švica, Nizozemska in Ukrajina.

Slovenijo bi morala na Evroviziji predstavljati Ana Soklič s pesmijo Voda, Slovenija pa je imela še enega neuradnega predstavnika. Nemčijo bi moral namreč zastopati 22-letni slovenski pevec Benjamin Dolić pod umetniškim imenom Ben Dolic s skladbo Violent Thing.

EBU in njegove članice sicer razmišljajo o alternativnem dogodku z izbranimi izvajalci, ki bi se odvil v obliki revijskega šova, ne pa tekmovanja. Idejo o alternativni Evroviziji še razvijajo, več pa bo znanega v prihodnjih dneh.