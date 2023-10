Perpetuum Jazzile obeležuje 40-letnico s štirimi koncerti v CD

Skupina na koncertih izvaja tako domače kot tuje uspešnice najrazličnejših žanrov, od jazza, popa in rocka do swinga, bossa nove, sambe in gospela. V štirih desetletjih je opravila več kot tisoč nastopov, v tem obdobju pa se je skozi njene vrste razporedilo več kot 300 pevcev.

V Cankarjevem domu (CD) bo nocoj na sporedu prvi od štirih zaporednih koncertov, s katerimi bo vokalna skupina Perpetuum Jazzile proslavila 40-letnico delovanja. V svoji značilni a cappella izvedbi so po napovedih pripravili preplet slovenskih in svetovnih uspešnic najrazličnejših žanrov. Koncerti se bodo vrstili do torka v Gallusovi dvorani.

Za skupino, ki združuje okrog 30 pevcev, je celotno letošnje leto v znamenju praznovanja jubileja. Napovedali so, da bodo obudili vse svoje največje uspešnice, kot je zdaj že legendarna Africa skupine Toto, s katero so pred leti zabeležili velik uspeh na YouTubu, ter pripravili nekaj novih pesmi. Ob tem so izdali tudi nov studijski album, ki so ga, izhajajoč iz uspešnice skupine Nirvana, naslovili Smells like ...

Kot so nedavno povedali za Delo, so za koncerte v CD, od katerih sta prva dva že razprodana, pripravili jagodni izbor ter izbrali pesmi, ki so jih v preteklih 40 letih zaznamovale in kar najbolj ponesle ime Perpetuum Jazzile v svet.

Napovedali so tudi posebno pesem v novi preobleki

Napovedali pa so tudi prav posebno pesem iz njihovih začetkov v novi preobleki. Skupina namreč izhaja iz Komornega zbora Gaudeamus, ki ga je leta 1983 ustanovil Marko Tiran ter z njim v slovenski zborovski prostor vnesel zabavno in jazzovsko glasbo.

Celoletno praznovanje so Perpetuum Jazzile začeli z nastopom na zaključnem dogodku Evropske prestolnice kulture 2022 v Novem Sadu. Zatem so koncertirali na Hrvaškem, v Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Italiji. V začetku leta so izdali tudi videospot za pesem Derniere danse, njihovo prvo v francoskem jeziku.

Izdali so 13 albumov in DVD plošč ter zabeležili več kot sto milijonov ogledov na YouTubu. Kot edini slovenski izvajalec doslej so razprodali Stožice v dveh večerih zapored. Nastopili so tudi s skupino Toto ter izvedli turneje po Evropi, Severni Ameriki, Kitajski in drugod.