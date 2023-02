Perpetuum Jazzile izdali prvo pesem v francoščini #video

Videospot so posneli na idiličnih lokacijah v dvorcu Štatenberg in Viteški dvorani Cekinovega gradu v Ljubljani.

Videospot so posneli na idiličnih lokacijah v dvorcu Štatenberg in Viteški dvorani Cekinovega gradu v Ljubljani. Foto: Osebni arhiv Perpetuum Jazzile

Potem ko so v novo leto vstopili v evropski prestolnici kulture, razprodali turnejo po bratskih republikah, napovedali aprilski niz nastopov v Italiji in razprodali oktobrski jubilejni koncert v Cankarjevem domu, Perpetuum Jazzile predstavljajo prvo pesem s prihajajočega albuma, s katerim bodo zaznamovali 40-letnico delovanja.

Videospot nove pesmi:

S skladbo želijo prodreti na frankofonsko tržišče

Derniere Danse oz. Poslednji ples je uspešnica francoske pevke Indile: "Skladbo smo ustvarili z željo po prodoru na frankofonsko tržišče, predvsem v Francijo in Belgijo. In ko smo se odločali, katero uspešnico bi preoblekli v našo vokalno verzijo, smo bili kar hitro sklepčni. Pesem je izjemna in je bila velik hit ne le v Franciji, ampak po vsej Evropi. Originalni videospot je samo na YouTubu zbral že skoraj milijardo ogledov," so člani skupine pojasnili odločitev za izbor nove pesmi.

Videospot so posneli na idiličnih lokacijah v dvorcu Štatenberg in Viteški dvorani Cekinovega gradu v Ljubljani. "Zgodba nas popelje skozi notranji razcep, ki se odvija v vsakem posamezniku – koliko smo pripravljeni ugajati drugim, da bi bili sprejeti, in koliko smo pripravljeni biti unikatni ter izraziti svojo individualnost, ki pa jo včasih drugi težje sprejmejo," so povedali.

Perpetuum Jazzile je vokalni (a capella) orkester, ki ga sestavlja več kot 40 vrhunskih pevcev, in izjemno doživetje v živo. Njihovi koncerti so stkani iz slovenskih in svetovnih uspešnic najrazličnejših žanrov, jazza, popa, swinga, rocka, bossa nove, sambe, gospela ...

V spotu je zaigrala Maja Martina Merljak

Spot prikazuje simboliko črne in bele barve, pri čemer črna predstavlja podrejenost družbenim normam, bela pa posameznikovo unikatnost. "Solistka v pesmi Maja Ciglar se poda na poslednji ples, ki ga prireja kraljica v podobi igralke Maje Martine Merljak. Gre za dvoboj med Majami, kraljico Majo, ki hoče, da vsi plešejo kot ona žvižga, ter solistko Majo, ki ima dovolj podrejanja in želi pokroviteljstvu kraljice narediti konec. Sporočilo videa je, da si upajmo biti taki, kot smo, ne glede na to, kaj si o nas mislijo drugi."

Skupino Perpetuum Jazzile sestavlja več kot 40 vrhunskih pevcev. Foto: Osebni arhiv Perpetuum Jazzile