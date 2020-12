Paul McCartney prvič po 31 letih spet na vrhu lestvice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sir Paul McCartney, nekdanji član legendarnih Beatlov, je pri 78 letih še vedno na vrhuncu glasbenih moči. S svojim novim albumom, ki ga je poimenoval McCartney III, se je zavihtel na prvo mesto Billboardove lestvice najbolje prodajanih albumov v ZDA. Pri tem je premagal novi album popzvezdnice Taylor Swift in zabeležil najboljšo tedensko prodajo rockovskega albuma v zadnjih dveh letih - porušil je lasten rekord, prej je imel najboljšo tedensko prodajo namreč njegov prejšnji album Egypt Station.

Novico o uspehu novega albuma je proslavil takole:

McCartney III je njegov že 18. studijski album, ustvaril ga je v času pandemije doma v Sussexu v Veliki Britaniji. "Z družino sem živel izolirano na svoji kmetiji in vsak dan hodil v studio," je povedal ob izidu albuma, ki ga je v celoti posnel sam.

Izjemen uspeh je sicer dosegel tudi v domači Veliki Britaniji, kjer se je prav tako zavihtel na prvo mesto glasbene lestvice. To je dosegel prvič po 31 letih - nazadnje je na vrhu britanske lestvice kraljeval leta 1989 z albumom Flowers In The Dirt.

Tako se je zahvalil domačim poslušalcem:

Oglejte si še: