Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

In memoriam

Oliver Dragojević je s svojo glasbo in odprto osebnostjo presegel tudi državne meje.

Oliver Dragojević je s svojo glasbo in odprto osebnostjo presegel tudi državne meje. Foto: Mediaspeed

29. julija mineva pet let od smrti priljubljenega dalmatinskega pevca Oliverja Dragojevića, čigar največje uspešnice poznamo tudi Slovenci. Njegove pesmi so prestopile državne meje, a manj ljudi ve, da se pod večino pesmi ni podpisal le Oliver sam, pri tem so mu pomagali številni znani hrvaški glasbeniki, eden izmed njih je tudi skladatelj iz Vele Luke Vinko Barčot, ki je bil Oliverjev velik prijatelj.

Prva izmed številnih pesmi, ki jih je napisal Vinko Barčot in je požela večji uspeh, je bila pesem Zemlja dide mog, ki jo je sprva zapela Meri Cetinić. Pesem je Barčot nato poslal k hrvaškemu skladatelju Zdenku Runjiću, predstavila pa se je tudi na festivalu Melodije hrvaškega Jadrana. Pozneje je Barčot svoja dela pokazal prijatelju Oliverju Dragojeviću, s katerim sta skupaj sodelovala še pri številnih njegovih pesmih, ena izmed njegovih najbolj znanih je Kad mi dodeš ti.

Združilo ju je morje, ne glasba

Kot je v pogovoru za Jutarnji povedal skladatelj in prijatelj Oliverja Vinko Barčot, pa ju sprva z Oliverjem ni združila glasba, ampak morje. Črve za ribolov je bilo treba naročiti iz Splita, Barčot pa jih je znal najti sam in tako sta se z Oliverjem začela intenzivneje družiti pri ribolovu. Kot je povedal, je v tistem obdobju igral kitaro v skupini Amfora in z Oliverjem redno hodil na morje, ko je ta v osemdesetih letih začel pogosteje prihajati v Velo Luko.

Vinko Barčot, Oliverov sumještanin i prijatelj, višestruko je nagrađivani autor pjesama, između ostalih i Oliverove uspješnice „Kad mi dođeš ti“ – ujedno i autor nekoliko pjesama na albumu „Dvi, tri riči“ koji je nagrađen 2001. pic.twitter.com/APpRjWG6Vb — Radio M - Vela Luka (@luka_radio) July 14, 2023

Ribolov je zanj pomenil odklop in na morje niso odšli zaradi ulova, ampak zato, da se bodo imeli lepo.

Barčot je povedal, da ko sta bila kdaj sama na odprtem morju, nista razmišljala, kaj bosta jedla. "S seboj sva vzela kakšen liter vode, vina pa nihče ni pil, dokler nisva priplula nazaj v Velo Luko," se časov na morju spominja Barčot. S sabo sta vzela le nekaj napolitank in suho hrano, o poslu pa na morju nista govorila. "Tudi pogovarjala se nisva veliko. Kadar te s kom povezuje tolikšno prijateljstvo, je lepo tudi samo molčati in uživati," je še povedal Barčot.

Pri svoji največji uspešnici Cesarica je Dragojević sodeloval z glasbenikom Zlatanom Stipisićem Gibonnijem, ki je napisal glasbo in besedilo. Foto: Mediaspeed

Potreboval je nekaj let, da mu je, tudi zaradi strahospoštovanja, ki ga je kot glasbenik čutil do Dragojevića, povedal, da ustvarja glasbo. Pozneje ga je Oliver povabil, da se mu pridruži v Splitu, kjer ga je predstavil Tomu Mrduljašu in Remiju Kazinotiju.

"Oliverju sem pokazal svojo prvo pesem po dolgih letih prijateljstva. Tudi zato, ker ga nisem hotel nadlegovati. Toda kljub svoji veličini je ostal velik tudi kot človek. In ta njegova odlika je bila neprecenljiva," je še dodal Barčot.

Pesem Zemlja dide mog je pozneje postala uspešnica in je Barčotu odprla številna vrata, tudi zato, ker je njegove pesmi zapel Oliver sam. Barčot je napisal okoli sto pesmi, poleg omenjene tudi Kad mi dojdeš ti, Ne diraj moju ljubav in številne druge, tudi take, ki jih Oliver ni nikoli posnel v studiu.

Dragojević nastopil na največjih koncertnih prizoriščih

V bogati glasbeni karieri je Dragojević nastopal tudi v znanih koncertnih dvoranah, kot so pariška Olympia, londonski Albert Hall, newyorški Carnegie Hall in sydneyjska opera, za svoje delo pa prejel številne glasbene nagrade. Z ženo Vesno je imel sina Dina in dvojčka Davorja in Damirja.

Oliver, ki se je rodil 7. decembra 1947 v Splitu, se je z glasbo prvič srečal pri petih letih, pozneje pa se je naučil igrati še klavir, klarinet in kitaro. V svoji 45-letni karieri je posnel 23 studijskih albumov, gostoval na več kot 50 festivalih in zapel številne nepozabne uspešnice Cesarica, Ča će mi Copacabana, Vjeruj u ljubav, Moj lipi Anđele, Kad mi dodeš ti, Oprosti mi, pape, Nadalina, Romanca, Svirajte noćas za moju dušu ...

Oliver Dragojević je bil tudi strasten kadilec, česar ni skrival in je o tem večkrat spregovoril v medijih ter razkril, da je v povprečju pokadil škatlico in pol cigaret na dan. V 71. letu starosti je umrl 29. julija 2018.