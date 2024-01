Odpovedali festival MetalDays, vračila denarja ne omenjajo

Organizatorji največjega slovenskega metal festivala so letošnjo prireditev odpovedali zaradi vrste "izzivov in preprek". Lani so jim preglavice povzročile poplave, nekateri obiskovalci pa opozarjajo, da še vedno niso dobili povrnjene kupnine za odpovedana festivala v letih 2020 in 2021.

"Po dolgotrajnih pogovorih vseh vpletenih v organizacijo festivala smo se soglasno odločili, da festival MetalDays 2024 prestavimo in se osredotočimo na organizacijo festivala MetalDays 2025," so sporočili organizatorji festivala, ki bi moral biti konec julija in v začetku avgusta v Velenju.

Kot so pojasnili, so se lani soočili "z nepredvidenimi težavami zaradi hudih poplav, kar je privedlo do odpovedi zadnjih dveh festivalskih dni. Posledice, skupaj z izpadom dohodka, so nam otežile organizacijo festivala."

Težave z vračilom denarja za vstopnice

Ob tem so sporočili, da so vstopnice, kupljene za letošnji festival, veljavne za leto 2025, vsi imetniki vstopnice pa lahko obiščejo festival GoatHell, ki bo julija v Pulju. Možnosti, da bi kupnino za vstopnice vrnili, ne omenjajo.

To obvestilo pa je med občinstvom festivala sprožilo precej negodovanja. Mnogi kupci vstopnic za festival v letih 2020 in 2021, ko je bil odpovedan zaradi pandemije, še vedno čakajo na vračilo kupnine. Poleg tega se na družbenih omrežjih pojavljajo obtožbe, da nekateri nastopajoči na lanskem festivalu še vedno čakajo na plačilo.

Luksuzno letovišče na Zanzibarju

Časopis Delo pa ob tem poroča, da sta zakonca Slobodan in Nika Brunet Milunović, lastnika podjetja, ki organizira festival MetalDays, na Zanzibarju lani odprla luksuzno letovišče. Tega na spletu oglašujeta kot "prvo all-inclusive letovišče, namenjeno metalskim glasbenikom in profesionalcem iz glasbene industrije".

