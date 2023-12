Občinstvo izžvižgalo Lada Bizovičarja #video

Voditelj in igralec Lado Bizovičar bi moral zapeti eno od Kreslinovih pesmi Dan neskončnih sanj. Njegov nastop je napovedal voditelj Jure Longyka, ljudje pa so se po poročanju Slovenskih novic pred izvedbo te pesmi dodobra načakali.

Še preden je Bizovičar zapel omenjeno pesem, je namreč svoj nastop popestril s stand up vložkom, kar pa očitno občinstvu ni ugajalo, zato so mu še pred izvedbo skladbe namenili številne žvižge.

Kako je bil videti omenjen nastop, si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku in presodite sami:

Občinstvo je njegov nastop izžvižgalo

Po mnenju nekaterih obiskovalcev je z neprimernimi šalami na račun slavljenca Vlada Kreslina pokvaril koncert.

Občinstvo je njegov nastop izžvižgalo, nekateri so prizorišče zapustili še pred koncem Bizovičarjevega monologa. Med njimi je bila po poročanju Slovenskih novic tudi kulturna ministrica Asta Vrečko.

Številni komentatorji so svoje nezadovoljstvo izrazili na omrežju X

Nezadovoljstvo in nestrinjanje z Bizovičarjevim nastopom so na omrežju X izrazili tudi nekateri komentatorji. "Malo tehničnih težav, sicer pa vrhunski nastopi. Potem pa pride Bizovičar z nekim Radio Aktual stand upom pod Hofer ceno. In ne šteka, da je zgrešil publiko," je zapisala ena od komentatork. "Bizovičar je uletu na oder ter zamoril sceno z neokusnimi komentarji o Kreslinu," je zapisal drugi uporabnik.

Bizovicar wtf je bilo pa to? To da smo te izžvižgali ni bil joke. #izstekani — GinaN 🎹 (@Ninca_) December 3, 2023

"Bizovičar se je gladko podelal na občinstvo, poslušalce, glasbenike in častnega gosta. Tudi glasno žvižganje in zaprepadeni facepalmi ga niso pregnali z odra. Pokvaril in zamoril je sicer popolne Izštekane," je o nastopu Bizovičarja zapisal še en uporabnik omrežja X.

Malo tehničnih težav, sicer pa vrhunski nastopi. Potem pa pride Bizovičar z nekm radioaktual standupom pod Hofer ceno. In ne šteka, da je zgrešil publiko. #izštekani — Tjaša Prošek (@ProsekTjasa) December 4, 2023

Na odru Kina Šiška se je sicer zvrstilo skoraj petdeset glasbenikov, zbranih v najrazličnejših zasedbah večinoma mlajše generacije, ki so predstavili Kreslinove skladbe v novih preoblekah in zvrsteh, vse od rapa, r'n'b in kantavtorstva, funka, americane, etna pa do indie rocka.