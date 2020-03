Novi koronavirus zaustavil tudi največje festivale na svetu #video

Vse večja zaskrbljenost zaradi izbruha novega koronavirusa je pripeljala do prestavitve dveh velikih festivalov, in sicer Coachelle in Stagecoacha. Znana glasbena spektakla v kalifornijski puščavi sta tako zamaknjena za pol leta.

Kalifornijski glasbeni in umetniški festival Coachella, ki poteka v Empire Polo Clubu v puščavi Kolorado, letno gosti okoli 250 tisoč ljudi. Velja za enega najbolj znanih in obiskanih festivalov na svetu, saj je že skoraj dvajset let prostor za raznolike žanre glasbe in umetnosti, od rocka, popa, hip-hopa, indie in elektronske glasbe do raznovrstnih umetniških del, na njem pa so nastopile že številne velike glasbene zvezde.

Festival Coachella gosti več kot 200 tisoč ljubiteljev glasbe. Foto: Reuters

Festivala sta prestavljena na oktober

Zaradi vse večje zaskrbljenosti, povezane z novim koronavirusom, bo festival namesto aprila oktobra. Enako velja za Stagecoach, ki je eden največjih country festivalov na svetu in poteka na istem mestu kot Coachella.

Nekaj utrinkov s Coachelle:

Tudi letos pestra zvezdniška zasedba

Oba festivala sta že napovedala (delno) zvezdniško zasedbo - na odru Coachelle bodo nastopili raper Travis Scott, kantavtor Frank Ocean in glasbena skupina Rage Against the Machine, oder Stagecoacha pa bodo zasedli znani kantavtorji Thomas Rhett, Carrie Underwood, Eric Church in Billy Ray Cyrus.

Festival Stagecoach bo letos gostil Thomasa Rhetta, Carrie Underwood, Erica Churcha in Billyja Raya Cyrusa. Foto: Reuters

Moda, prilagojena puščavskemu vremenu

Coachella velja tudi za enega najbolj modnih festivalov, ki ga zaznamujejo hipijevski šik, resice, razgaljena koža, odrezani topi, kavbojski stil, združen z boemskim navdihom, in drzne kombinacije.

Ker festival poteka v puščavi in je vreme temu primerno, je lahkotna in kratka oprava edini pogoj za modne kombinacije, preostalih omejitev skorajda ni. Številni oblikovalci so začeli zvezdnikom plačevati, da na Coachelli nosijo njihove kose, primerne oprave pa sestavijo tudi modnim blogerkam, ki postajajo vse bolj pomemben člen v modni industriji.