Norvežan podrl rekord: več kot 50 ur je pel Elvisove pesmi

Imitator Elvisa Presleyja, Norvežan Kjell Henning Bjornestad je danes podrl svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega "kralja rock'n'rolla". Njegove pesmi je izvajal 50 ur, 50 minut in 50 sekund in za več kot sedem ur izboljšal prejšnji Guinnessov rekord.

Dosedanji rekord v prepevanju pesmi legendarnega Elvisa je leta 2004 postavil Nemec Thomas "Curtis" Gaethje, ki je Elvisove pesmi brez prekinitve prepeval 43 ur, 11 minut in 11 sekund, poroča STA.

"Tega ne bom nikoli več izvedel"

52-letni Bjornestad, čigar umetniško ime je Kjell Elvis, je glasbeni maraton, ki so ga v živo prenašali tudi prek spleta, izvedel v nekem baru v Oslu. "Tega ne bom nikoli več izvedel," je za norveško televizijo NRK dejal Bjornestad, potem ko je v soboto zjutraj zaključil svoj nastop. S prepevanjem je začel v četrtek zjutraj ob 8. uri po krajevnem času, oblečen v tipična Elvisova oblačila, še piše STA.

Vsako uro je lahko imel pet minut odmora

Med nastopom je izmenično hodil po odru in sedel, ko je končal s predvidenim repertoarjem pesmi, pa jih je začel ponovno izvajati. Vsako uro je imel pravico do petminutnega odmora, ki pa ga je lahko izpustil in si ga prihranil za kasnejši daljši odmor.

Pred nastopom se je izogibal kavi

Njegova menedžerka Helge Johansen ga je opozorila, da naj pred nastopom ne pije preveč kave, zdravnik in nutricionist pa sta poskrbela za to, da je med nastopanjem s pomočjo smoothiejev, sadja, vroče vode z medom in limono ter energetskimi napitki uspel obdržati moči in ohraniti glas, poroča STA.

Zbiral denar za bolnišnico v Mjanmaru

To ni bil Norvežanov prvi poskus postavitve rekorda, pred tem je to storil že dvakrat, nazadnje leta 2003, ko je Elvisove pesmi brez prekinitve prepeval 26 ur. Medijsko pozornost je Bjornestad izkoristil tudi za to, da je med izvajanjem pesmi pozval k zbiranju sredstev, ki jih bo delno namenil financiranju bolnišnice v Mjanmaru, še poroča STA.