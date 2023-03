Nenadna smrt mladega raperja: zgrudil se je med nastopom

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, na katerem se 28-letni Constantinos Tsobanoglou med nastopom nenadoma zgrudi sredi odra. Novico o smrti 28-letnika je na Instagramu potrdila njegova družina. Vzrok smrti zaenkrat še ni znan.

South African music artist Costa Titch collapsed and died on stage during a performance at the Ultra Music Festival at the Nasrec Expo Centre, Johannesburg, yesterday. pic.twitter.com/NGvhe0vUKs