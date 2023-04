Nastop skupine Joker Out bo spremljal tudi britanski kralj Karel III. #video

Kralj Karel III. in Camilla bosta spremljala nastop skupine Joker Out.

Kralj Karel III. in Camilla bosta spremljala nastop skupine Joker Out. Foto: Rezuters/Katja Kodba

Britanski kralj Karel III. in njegova žena Camilla sta ob odprtju evrovizijskega odra v Liverpoolu dejala, da bosta po kronanju "z velikim zanimanjem" spremljala letošnje tekmovanje za Pesem Evrovizije. V drugem predizboru bodo 11. maja tam nastopili tudi slovenski predstavniki, skupina Joker Out.

Kralj in njegova žena sta v Liverpoolu spoznala britansko predstavnico Mae Muller in ji dejala, da bosta navijala zanjo in "z velikim zanimanjem" spremljala tekmovanje. Camilla ji je svetovala tudi, naj nastopa brez pritiska.

Posnetek prihoda kralja in kraljice na evrovizijski oder:

Joker Out bodo nastopili 11. maja

Združeno kraljestvo letos gosti tekmovanje za Pesem Evrovizije, ki bi sicer moralo potekati v Ukrajini, a so zaradi tamkajšnje vojne prizorišče zamenjali. Lani so zmagali ukrajinski predstavniki, na drugo mesto pa so se uvrstili Britanci. Tekmovanje se s prvim predizborom začenja 9. maja, 11. maja bo med drugim nastopila slovenska skupina Joker Out, 13. maja pa sledi finalni izbor.

Ob predstavitvi in prvi osvetlitvi evrovizijskega odra sta kralj Karel III. in Camilla spoznala tudi voditeljici Hannah Waddingham in Julio Sanini, komentatorja Rylana Clarka in Scotta Millisa ter člane produkcijske ekipe. "Bila sta zelo ljubka in zgovorna," je za BBC Radio 2 povedal Clark.

Organizator dogodka in generalni direktor BBC Tim Davie je ob njunem obisku povedal: "V čast mi je, da sta njegovo veličanstvo kralj in njeno veličanstvo kraljica žena prišla sem, da bi razkrila fantastično uprizoritev našega programa za Pesem Evrovizije. Komaj čakam, da bomo osvetlili tudi televizijske zaslone po vsem svetu."

Kralj in njegova žena sta v Liverpoolu spoznala britansko predstavnico Mae Muller. Foto: Reuters

Imajo oprijemljive dokaze, da je uvrstitev v finale zelo realna možnost

Člani skupine Joker Out so pred odhodom v Liverpool za Siol.net povedali, da tja odhajajo zelo samozavestni in optimistični. "Če se ne bomo uvrstili v finale, bomo zelo razočarani. Ampak to se ne bo zgodilo," sta prepričana člana skupine Joker Out Kris Guštin in Nace Jordan.

Od drugih jih, kot so povedali, loči predvsem to, da imajo "za naše pojme zelo dobro pesem". "Na predevrovizijskih dogodkih je tudi občinstvo to več kot potrdilo. Po vseh mestih in državah, kjer smo se pojavili, smo postavili tudi kar dobro bazo oboževalcev. Tako imamo poleg samozavesti, ki je bila tu že, še preden smo začeli evrovizijsko zgodbo, tudi oprijemljive dokaze, da je uvrstitev v finale zelo realna možnost. Glede tega je občutek zelo dober," pa je za Siol.net povedal Guštin.

Pred dnevi so za slovenske oboževalce v središču Ljubljane pripravili poslovilni koncert, ki jim je dal ogromno energije in samozavesti, manjkalo pa ni niti solz.

Preberite tudi: