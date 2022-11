Največja akcija v zgodovini Music Maxa!

Oglasno sporočilo

Ker je glasbenikov ogromno in ker imamo v naši trgovini preko 6.567 različnih artiklov, se zna zgoditi, da kljub kar 22 znižanim ponudbam tista tvoja želena oprema ni v akciji.

Zato smo se odločili za naslednjo potezo …

V času Black Friday akcije smo tako VSE naše izdelke, ki niso vključeni v spodnjih 22 ponudb, znižali za deset odstotkov.

Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

Ali pa si oglej …

... 22 divje znižanih Black Friday ponudb spodaj … *Opomba: Vsi popusti veljajo tako na spletu kot v fizičnih poslovalnicah, od 21. novembra 2022 do nedelje, 27. novembra 2022.

VSI modeli Flight Ukulel –15 odstotkov ...

Ukulele – eno najbolj priljubljenih glasbil tega leta in vrhunsko darilo za vsakogar, ki ima rad glasbo. Enostavno igranje in lahko prenašanje sta neprekosljiva kombinacija.

Izkoristi 15 odstotkov popusta na vse modele Flight ukulel in naj se tvoje glasbeno ustvarjanje začne z najbolj priljubljeno znamko tega prikupnega instrumenta.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

20 odstotkov popusta na Crafter​​​​​ kitare ...

Ne glede na to, ali si popolni začetnik ali pa že izkušen kitarski maček, se bo v naši Crafter ponudbi akustičnih in elektroakustičnih kitar našlo nekaj zate.

Najboljše pri vsem skupaj je, da vse Crafter kitare trenutno dobiš kar 20 odstotkov ceneje. S svojo bogato zgodovino, skrbno izbranim lesom in pod taktirko visoko cenjenih korejskih mojstrov ponujajo izjemne kitare, ki jih odlikuje udobje, vzdržljivost ter avtentičen zvok, ki ga kitaristi po vsem svetu takoj prepoznajo in cenijo.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

Izjemni Mapex bobni in tolkala –15 odstotkov ...

Znamka Mapex, ki po svetu odmeva s svojimi inovacijami na področju bobnov in tolkal, je prva izbira marsikaterega svetovno znanega bobnarja. Chris Adler (Lamb of God), Claus Hessler, Will Calhoun in mnogi drugi, ki se ne bojijo izstopati, prisegajo na to znamko ...

Če bi tudi ti rad odlične bobne in tolkala, s katerimi boš ravno prav izstopal od povprečja, ne zamudi izjemne priložnosti, da si jih zagotoviš kar 15 odstotkov ceneje.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

Sonor tolkala in pribor –20 odstotkov ...

Ena najstarejših znamk na področju tolkal in pribora se po 147 letih lahko pohvali z mestom v samem vrhu najbolj priljubljenih znamk za tolkala in pribor.

Če si želiš izredno zanesljiva tolkala in pribor s Sonorjem enostavno ne moreš zgrešiti ... Pa še 20 odstotkov ugodneje ga lahko dobiš!

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

–15 odstotkov na znamko akustičnih kitar Furch ...

Furch kitare prihajajo iz osrčja Evrope. Ročno izdelane mojstrovine na Češkem so hitro osvojile srca glasbenikov po svetu in tako je Furch prva izbira številnih profesionalcev.

Če si v iskanju res top akustične kitare, potem te ekskluzivne možnosti, da jo dobiš kar 15 odstotkov ceneje ne smeš zamuditi.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.​​​​

Dowina akustične kitare 20 odstotkov ceneje ...

Če si želiš kitaro s karakterjem, te bo zagotovo navdušila znamka Dowina. Slovaške akustične kitare, ti za tvoj denar ponujajo kar največ užitka, njihova izdelava pa že prav diši po dolgi tradiciji.

Kitara, ki te bo naravnost očarala s svojim karakterjem, zdaj na voljo kar 20 odstotkov ceneje!

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

–15 odstotkov na LAG akustične kitare ...

Zanesljive akustične in elektroakustične kitare Francoskega proizvajalca Lag so še posebej priljubljene med začetniki in tistimi, ki za zanesljivo kitaro niso pripravljeni odšteti veliko.

Super novica je, da že ob tako ugodnem nakupu privarčuješ še 15 odstotkov.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

–15 odstotkov na Jet akustične kitare ...

Odlična izbira za vse začetnike in tiste, ki si želijo dobre kitare po ugodni ceni. Jet ponuja ene najcenejših akustičnih in elektroakustičnih kitar, ki naravnost inspirirajo.

Kljub že pregrešno ugodni ceni teh kitar smo se odločili, da vse akustične kitare znamke Jet znižamo za dodatnih 15 odstotkov. Super, kajne?

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

–20 odstotkov na ugledno studijsko znamko IK Multimedia ...

Najbolj vroča studijska oprema ta hip! IK Multimedia se lahko v preteklih letih pohvali z izjemnim renomejem kakovostne studijske opreme. Ne glede na to, ali se v snemanje glasbe in podcastov šele podajaš ali si že prekaljeni maček, bo IK Multimedia tvojo izkušnjo izjemno olajšala in postavila na profesionalni nivo.

Verjetno se strinjava tudi, da bi bilo super IK Multimedia produkte dobiti 20 odstotkov ceneje. Odlično! Točno za to smo se v času te nore akcije odločili v Music Maxu.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

–15 odstotkov na Cort kitare ...

Kot se za enega največji proizvajalcev kitar na svetu spodobi, se v Cortovem naboru kitar zagotovo najde za vsakega tista ta prava!

Odlična novica je, da v času akcije, če najdeš kitaro zase, zanjo odšteješ kar 15 odstotkov manj.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

Vsi MXR pedali –15 odstotkov ...

Verjetno eden izmed najbolj prepoznavnih izdelovalcev kitarskih (in bas) efektov na svetu, med drugim zaslužni za legendarne zvoke kitaristov, kot so Randy Rhoades, Zakk Wylde in Eddie Van Halen. Še vedno veljajo za ene najbolj kvalitetnih in solidno cenovno dostopnih pedalov.

​In ja – tudi te smo znižali zate kar za 15 odstotkov!

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

–15 odstotkov na ozvočenja Power Dynamics ...

Da bo zvočna slika na vsaki zabavi, koncertu in prireditvah zvenela bogato, poskrbi Power Dynamics. Znamka ponuja ozvočenja, ki so bila zasnovana za vsako priložnost, ne da bi zanje bilo treba odšteti astronomske vsote.

Verjetno te bo razveselilo dejstvo, da smo zate vsa ozvočenja znamk Power Dynamics znižali za 15 odstotkov.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

Razsvetljava Beamz, za dom ali oder, 15 odstotkov ceneje ...

Za magično popestritev vsake zabave in okrepitev emocij, ki se odvijajo na odru, je dobra razsvetljava nepogrešljivega pomena. Ker magija svetlobe hitro lahko osiromaši tvojo denarnico, je Beamz svoje produkte zasnoval tako, da za dostopno ceno ponudijo kar največ čarovnije ...

Da pa je vse skupaj še slajše, smo celotno ponudbo Beamz v Music Maxu zate znižali za 15 odstotkov. Preveri!

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

​–15 odstotkov na vse Vonyx produkte ...

Če želiš ugodno opremiti svoj domači studio ali pa potrebuješ ozvočenje za zabavo, boš med produkti Vonyx zagotovo našel primerno rešitev za vse tvoje želje. Veliko zabave za malo novcev!

Kljub že ugodnim cenam pa smo se v Music Maxu odločili, da naredimo s 15 odstotki popusta Vonyx produkte še dostopnejše. Sliši se skoraj prelepo, da bi bilo res, ampak je!

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

–15 odstotkov na VSA pihala in trobila Jupiter ...

Igrati pihala in trobila ni le megazabavno, pač pa imajo ti instrumenti še eno izjemno skupno lastnost. Študije so pokazale, da igranje pihal in trobil krepi dihanje in razvoj pljuč, kar v trenutem položaju z virusom v bistvu deluje tako terapevtsko kot tudi preventivno ...

Jupiter – izredno cenjena znamka pihal in trobil, ki po celem svetu velja za šolski standard. Pri vsem skupaj lahko ob nakupu privarčuješ 15 odstotkov.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

​–20 odstotkov na vsa godala Pierre Marin ...

Godala, ki te naravnost očarajo tako z zvokom kot izdelavo, prihajajo iz Slovaške. Pierre Marin se lahko pohvali s kakovostnimi godali v vseh cenovnih razredih.

Ne glede na to, ali bo to tvoje prvo godalo ali pa si že profesionalec, te bo zagotovo razveselila novica, da jo prejmeš kar 20 odstotkov ceneje!

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

–15 odstotkov na stojala Hercules ...

Morda je čas, da poskrbiš za ustrezno (in estetsko) shranjevanje svojih glasbil ... Ali pa se opremiš s kvalitetnimi stojali za na oder.

V obeh primerih te bo verjetno razveselilo dejstvo, da smo zate vsa stojala priznane znamke Hercules znižali za 15 odstotkov.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

Kyser kapodastri kar –20 odstotkov ...

Ker si dobra kitara zasluži tudi dober kapodaster, je Kayser tisti, ki bo to zagotovil.

Prestižna Kanadska znamka, ki je zaslovela po svojih kapodastrih, zdaj na voljo kar 20 odstotkov ceneje.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

GHS strune –30 odstotkov ...

Kaj imajo skupnega Eric Johnson, Zakk Wylde in David Gilmour? Kljub različnim glasbenim zvrstem vsi vedo, kaj so dobre strune.

Če si tudi ti želiš igrati na strune tvojih vzornikov ali pa želiš probati nekaj novega, imaš edinstveno priložnost, da to storiš kar 30 odstotkov ceneje. Super, kajne?

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

Vse klasične kitare Almires –15 odstotkov ...

Če tvoj otrok (ali pa ti) začenja svojo glasbeno popotovanje v svet klasične kitare, bo Almires klasična kitara odličen sopotnik ...

Cenovno ugodne in popolne za začetek – Almires klasične kitare v tej vroči Black Friday ponudbi kar 15 odstotkov ceneje.

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

Izredni AKCIJSKI MIX kar do 50 odstotkov ceneje ...

Predstavljaj si tale akcijski mix kot neko "vrečko presenečenja". V njem namreč najdeš nabor glasbil in glasbene opreme iz cele naše spletne trgovine, vsi izdelki pa imajo eno skupno lastnost ...

Nore popuste tudi do 50 odstotkov!

Tudi kode ne rabiš, saj se ti popust prizna avtomatsko. Klikni na spodnji gumb in najdi pravi produkt zase!

*Za aktivacijo popusta ne rabiš kode. Popust se ti prizna avtomatsko.

Še opozorilo …

Akcija bo trajala le do nedelje, 27. novembra, do polnoči.

Zato klikni na povezave in slike izdelkov v zgornjem delu tega članka in naroči svojo novo glasbeno opremo ceneje kot kadarkoli prej.

Lahko se oglasiš tudi v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru in Celju – popusti namreč veljajo tudi tam.

Veselo nakupovanje!

Nejc iz Music Maxa

Naročnik oglasnega sporočila je MUSIC MAX D.O.O.