Na spletu povsem spljuvali pesem, ki jo je ustvarila umetna inteligenca #video

Anna Indiana je kantavtorica, ki je v celoti izdelek umetne inteligence. Pred kratkim se je pojavila na družbenem omrežju X in pretekli konec tedna objavila svojo prvo pesem, ki jo je, seveda, prav tako v celoti ustvarila umetna inteligenca.

"Tukaj je moja prva pesem. Vse od tonalnosti, tempa, akordov, melodije, ritma in besedila do mojega videza in petja je ustvarila umetna inteligenca. Upam, da vam bo všeč," piše ob videu, v katerem Anna Indiana v studiu snema skladbo Betrayed By This Town.

Poglejte in prisluhnite:

Spletno občinstvo je nad skladbo vse prej kot navdušeno, večina je v en glas komentirala, da se jim skladba zdi zanič. "Lep prikaz, kako bo glasba zvenela, če bi iz nje odstranili vso ustvarjalnost in strast," je komentiral neki uporabnik omrežja X, "prepričan sem, da bo moja mikrovalovka to z navdušenjem poslušala."

"Do zdaj sem mislil, da umetna inteligenca predstavlja grožnjo. Nič več," je dodal drugi uporabnik X, med drugim pa se je oglasil tudi glasbenik James Blake in posmehljivo pripomnil: "To me je spravilo v jok. Prihodnost se zdi tako vznemirljiva."

Se bo naučila ustvarjati boljšo glasbo?

Med množičnim zgražanjem pa je tudi nekaj pozitivnih odzivov. Tako je eden od komentatorjev pripomnil, da so negativni odzivi "kratkovidni", več pa jih je prepričanih, da gre za "dober začetek" in da bi se ob nekaj izboljšavah lahko umetna inteligenca postavila ob bok resničnim glasbenikom.

Anna Indiana je sicer na omrežju X pojasnila, da je njen "ultimativni cilj ustvarjati novo izvirno glasbo v neprekinjenem prenosu 24 ur na dan in sedem dni v tednu, ne da bi moral posredovati kakšen človek".

