Na male zaslone se vrača legendarna voditeljica

To soboto bo oddajo Misija Liverpool, na kateri bo novo pesem za evrovizijski oder predstavila skupina Joker Out, vodila legendarna voditeljica, dolgoletna novinarka in urednica Miša Molk, ki odlično pozna tudi Evrovizijo, poročajo Slovenske novice.