Mladi glasbeniki napenjali svoje glasilke #video

Avtor: Iva Milkovič

Neuveljavljeni osnovnošolci in dijaki so pokazali svoj talent za glasbo na 11. glasbenem festivalu Pionirskega doma. Na odru so napenjali svoje glasilke in se potegovali za zmagovalno nagrado, 500 evrov.