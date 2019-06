Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi pevki in glasbeni avtorici Sabrini Zavšek v teh vročih dneh zagotovo ni dolgčas. Nedavno je namreč izšla njena nova avtorska pesem z naslovom Za vrati. Ker mladi pevki nikoli ne primanjkuje idej za ustvarjanje, je nova pesem, ki je med poslušalci že naletela na velik pozitiven odziv, dobila tudi simpatično videozgodbo. Kako se je za vrati razpletla najnovejša Sabrinina romanca in ali je mlada glasbenica na koncu uspela ostati zvesta sama sebi, preverite v spodnjem videoposnetku.

Sabina Zavšek predstavlja novo pesem Za vrati. Video: YouTube.

Mlada pevka Sabrina Zavšek je večkrat nagrajena glasbena avtorica in vokalna interpretka v domačem in tujem prostoru, prav tako pa tudi mednarodna vokalna inštruktorica in snovalka projekta Spoznaj svoj glas v Sloveniji.

Omenjeni projekt se v letošnjem letu med drugim lahko pohvali z večkrat razprodanimi delavnicami in seminarji za pevce, govornike in vokalnega znanja željne ljudi, hkrati pa predstavlja izviren in pionirski pristop k preučevanju glasu v Sloveniji, kot ga do zdaj še ni bilo.

Navdih za pesmi in glasbo črpa iz življenja, odnosov in drobnih reči

Avtorska pesem Za vrati je med poslušalci že dosegla velik pozitivni odziv. Kot avtorica besedila in glasbe se je podpisala Zavškova, v aranžmaju in produkciji pa se ji je pridružil uveljavljen producent in instrumentalist Damjan Pančur. Avtorska pesem je doživela tudi videozgodbo, pod katero se je podpisala Melisa Košar.

Foto: Metka Majcen

Sabrina Zavšek navdih za svoje pesmi in glasbo črpa iz življenja, človeških odnosov in za mnoge čisto samoumevnih drobnih reči, ki jih pogosto mnogi spregledajo.

"V življenju ostajajo številne zgodbe skrite. Pred očmi, pred občutki. Skrijemo jih pred nami samimi. Pogosto zaradi strahu pred predanostjo in tem, kar smo. Za vrati je pesem o zgodbah ljudi, ki so ostale skrite nekje, z nekom, in nas spremenile," je o svoji novi pesmi povedala simpatična mlada glasbenica.