Med nastopom se je zgrudil in umrl

"V življenju se zgodijo zelo težke situacije, za katere nimamo razlag. Samo razumeti moramo, da prevlada božja volja," so v založbi Todah Music zapisali v objavi na njihovem profilu na Instagramu. In dodali: "Pedro je bil vesel mladenič, sin, prijatelj, mož in oče. Sektor krščanske glasbe žaluje. Družina Todah Music žaluje. Nasvidenje, dragi brat."

Nastopal na zasebni zabavi vplivnice

Pedro Henrique je sicer nastopal na zasebni zabavi vplivnice Loise Abreu v mestu Feira de Santana v Braziliji. Njegov nastop so v živo prenašali na družbenih omrežjih.

Na posnetku 30-letnik stoji na odru in poslušalce poziva, naj zapojejo. Nenadoma izgubi ravnotežje in se zgrudi na tla. Po padcu so pevca odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega.

Pevec je z ženo Suilan Barreto in dvomesečno hčerko Zoe živel v brazilskem mestu Sao Paulo.

Preberite tudi: