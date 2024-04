Ameriški rap zvezdnik Lil Tjay, ki je svetovno prepoznavnost dosegel s pesmijo F. N. in nanizal še druge uspešnice, bo maja v sklopu evropske turneje prvič obiskal Slovenijo. Našo deželo je pred svojim premiernim koncertom 11. maja v Ljubljani v hali L56 pohvalil in povedal, da je o njej slišal veliko dobrega in da se veseli nastopa.

Ameriški raper Lil Tjay se po lanskoletni turneji Beat the Odds vrača s turnejo, imenovano The Good Life Tour, ki jo je začel v Kanadi. V mesecu maju bo z njo nadaljeval v Evropi, med drugim se bo na edinem prizorišču v širši regiji ustavil tudi v Ljubljani.

Pravega vzornika ni imel

Mladi raper je povedal, da nikoli ni imel res pravega vzornika. "Skozi glasbo nekako ostajam v svoji coni udobja. Vse je nekako podrejeno temu, da želim delati dobro glasbo," je pojasnil in dodal, da je prva skladba, za katero se spomni, da jo je poslušal kot otrok, verjetno katera izmed uspešnic Michaela Jacksona, ki so ga vedno poslušali doma.

Kot je povedal, je prvič občutil, da bi nekoč lahko postal zvezda, na svojem koncertu v Middletownu v New Yorku. "To je bil eden izmed mojih prvih nastopov. Takrat sem se prvič spoznal z oboževalci. Bilo jih je 30, morda nekaj več. Vendar mi je v tistem trenutku to pomenilo zelo veliko. Zelo rad se spominjam začetkov," je dodal.

Foto: Guliverimage

Od nekdaj je imel željo postati superzvezda

Kot je izpostavil, ne ve, od kod izvira njegova ambicioznost. "Iskreno nimam pojma. Vedno sem imel to željo, da bi naredil nekaj iz sebe. Vedno sem imel željo, da bi bil superzvezda. Dobesedno sem rekel, da bom to uresničil," je povedal.

O tem, kaj zahteva v svojem riderju, ko je na turneji, je pojasnil, da pravzaprav ničesar posebnega. "Pravzaprav Sprite. Ja, všeč mi je Sprite," je dodal mladi raper, ki se je v mladosti preizkusil tudi v igranju nogometa. "Ko sem bil v osnovni šoli, sem ves čas igral nogomet – med vsakim odmorom smo tekli ven in se igrali. To je bila takrat glavna stvar. V srednji šoli sem igranje nogometa opustil. Če sem iskren, nisem ravno zelo dober športnik. Toda nogomet je bil v mladosti zelo pomemben zame in užival sem v igranju," je še dodal.

Kaj pričakuje od nove turneje? Lil Tjay: Veselim se nastopa v Sloveniji.

Odgovoril je tudi na vprašanje, kaj pričakuje od nove turneje The Good Life in predvsem od ljubljanskega koncerta v okviru OFFLINE. "O Sloveniji in projektu OFFLINE sem slišal veliko dobrega. Zadnja dva festivala sta bila menda razprodana. Organizatorji so mi povedali, da je v Sloveniji rap med mladimi zelo popularen, zato se res veselim nastopa v Sloveniji," je še dodal mladi raper.

Na njegovem premiernem koncertu v Sloveniji bo kot posebni gost nastopil britanski raper Sainté, program pa bodo zaokrožili še didžeji DJ EJ & Mr. I Am Next in Chef Dee. Dvaindvajsetletni raper Lil Tjay (s pravim imenom Tione Jayden Merritt) se je v kratkem času povzpel med svetovne rap zvezdnike, izdaja pesmi Resume in kasneje tudi pesmi Brothers pa ga je leta 2017 pripeljala do pogodbe z založbo Columbia Records.

