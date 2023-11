Maja v Slovenijo prihaja še en zvezdnik svetovnega formata Sting

Na koncertu bo 72-letni Sting, čigar pravo ime je Gordon Matthew Thomas Sumner, predstavil svoje brezčasne uspešnice, kot so Fields of Gold, Roxanne, Every Breath You Take, Message in a Bottle in številne druge pesmi. Stingov koncert med drugim vključuje njegove najbolj priljubljene uspešnice tako iz časa njegove slovite kariere kot člana skupine The Police in pesmi iz časa njegove samostojne kariere.

The Times je Stingove nedavne nastope označil za mojstrske, "Sting ostaja nesporno izkušen izvajalec z zlatim katalogom". The Telegraph ga je označil za redko poslastico, Stinga samega pa je The Guardian pohvalil kot "skoraj neprimerljivega" zaradi njegove "sublimne pop alkimije".

Sting je bil od leta 1977 do razpada skupine The Police leta 1986 njen frontman, avtor in basist. Leta 1985 pa se je Sting odločil za samostojno kariero in v svojo glasbo vključil elemente rocka, jazza, reggaeja, klasične in druge new age glasbe.

Na turneji bo nastopil z električno rock zasedbo

Na turneji se bo Stingu pridružila tudi električna rock zasedba, člani Stingovega Fan kluba bodo imeli možnost dostopa do ekskluzivnih vstopnic v predprodaji pred splošno javnostjo na spletni strani www.sting.com.

Vstopnice bodo v prodaji od 24. novembra.

Foto: STING, 2024 WORLD TOUR

Poročali smo že, da je svoje prvo gostovanje v Ljubljani 19. maja 2024 v Areni Stožice napovedal Britanec Rod Stewart.