Pesem Sleep Alone, ki jo je Maja Keuc oziroma Amaya napisala po bolečem razhodu z zaročencem, je dobila slovensko različico z naslovom Sanjam sama in nov videospot.

Skladba Sleep Alone, ki jo je Maja Keuc skupaj z videospotom predstavila februarja letos, je pred kratkim dobila slovensko različico Sanjam sama, zdaj pa je štajerska pevka predstavila še videospot zanjo.

"Skladbo sem najprej napisala v angleščini z naslovom Sleep Alone, nastala pa je v zame zelo bolečem obdobju," je pojasnila Štajerka.

Videospot za pesem Sanjam sama je izšel 3. junija 2021. Foto: osebni arhiv

"Na Švedsko sem se preselila predvsem zaradi svojega takratnega zaročenca in ko sva se razšla, se mi je življenje začelo sestavljati čisto na novo. Hkrati pa je bilo to zelo dobro za glasbo – res sem začela drugače peti, drugače sem poslušala glasbo, vse se me je dotaknilo še tisočkrat bolj. Čustva so bila res na vrhuncu in te skladbe so se na nek način pisale same," je o nastanku skladbe povedala Maja Keuc, ki se je lani ob začetku pandemije po več letih življenja na Švedskem vrnila v Slovenijo.

Slovensko besedilo je zaupala mladima glasbenikoma

Slovensko besedilo za to skladbo sta napisala Zala Kralj in Gašper Šantl, znana pod umetniškim imenom zalagasper. "Ko nama je Maja omenila idejo, da bi midva napisala besedilo za slovensko verzijo pesmi Sleep Alone, sva bila zelo počaščena in vesela, saj je pisanje pesmi in besedil najina najljubša plat tega, kar delava. Angleška različica nama je bila zelo všeč, pesem ima zelo jasno zastavljeno sporočilo in razpoloženje, zato se nama ni bilo težko lotiti prevoda in z drugimi besedami sporočiti iste ideje. Z Majo je bilo super sodelovati in z veseljem se bova lotila še več takšnih projektov," sta povedala mlada glasbenika.

S pesmijo se je Amaya poslovila od težkega obdobja. Foto: osebni arhiv

"Že dolgo nisem pisala v slovenščini in nisem prav vedela, kako se naj tega lotim," je priznala priljubljena pevka. "Z njunim besedilom sem bila zelo zadovoljna," je povedala in dodala, da upa, da bo pesem Sanjam sama za nekaj časa zadnja pesem s tovrstno tematiko: "Upam, da pridejo zdaj bolj pozitivni časi in da tudi jaz oživim."

Več o obdobju, ki ga je preživela na Švedskem, o svetlih in temnih trenutkih ter o načrtih za prihodnost nam je Maja Keuc povedala v intervjuju, ki ga boste na Siol.net lahko prebrali ta konec tedna.

Preberite še: