Ljubljanski K4 razglasili za najboljši klub v regiji

V Zagrebu so tretje leto zapored podelili nagrade ambasador, priznanja za dosežke na področju elektronske glasbe na Hrvaškem, letos pa so prvič uvedli tudi tri regionalne kategorije - izbrali so najboljši festival, najboljši klub in najboljšega DJ-ja v regiji.

Nagrada za najboljši klub regije je romala v slovenske roke, dobil pa jo je ljubljanski Klub K4, ki v tej sezoni praznuje 30-letnico delovanja.

Za najboljši festival v regiji so izbrali Lovefest v Vrnjački Banji v Srbiji, priznanje za najboljšega regionalnega DJ-ja pa je dobil sarajevski dvojec After Affair.

