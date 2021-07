Legendarni Mišo Kovač slavi 80. rojstni dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravijo, da v Jugoslaviji ni bilo nikogar, ki ne bi poznal slavnega pevca Miša Kovača. Rodil se je 16. julija 1941 v Šibeniku kot tretji in najmlajši otrok. V njegovem sosedstvu sta se rodila tudi Vice Vukov in Arsen Dedić, dalmatinski glasbeni legendi, poroča 24sata.

Priljubljenega pevca je v času njegovega otroštva navduševal predvsem nogomet, v najstniških letih pa ga je začela vedno bolj zanimati glasba in njeno ustvarjanje. Sprva je poslušal serenade hrvaškega pevca Ljuba Lučeva, kasneje pa ga je navduševal kralj rock'n'rolla Elvis Presley.

Foto: Mediaspeed

Mišo Kovač, ki si ga nihče ne predstavlja brez znamenitih brkov, je svojo prvo pesem, ki je bila priredba I Can’t Stop Loving You Raya Charlesa, posnel leta 1964 pri založbi Jugoton. Le pet let kasneje so ga razglasili za najuspešnejšega pevca.

"Dragi Mišo, spomnim se, kako si kot deček v Jugotonu potrkal na vrata in rekel, da bi želel posneti ploščo," mu je ob uspehu dejal Pero Gotovac, urednik založbe Jugoton, in povedal, da mu je ponudil priložnost za snemanje narodne glasbe, a ga je Mišo zavrnil. "Svoje mesto si iskal v zabavni glasbi. Bil si vztrajen in uspelo ti je," je še dodal Gotovac, poroča 24sata.

Foto: Mediaspeed

Legendarni pevec je danes poročen s tretjo ženo Lidijo, iz drugega zakona pa ima dva otroka, sina Edija in hčerko Ivano. Ivana Kovač, ki je danes priljubljena hrvaška glasbenica, je nedavno posnela nov videospot s slovenskim pevcem Luko Basijem, o katerem ima Mišo Kovač izjemno pozitivno mišljenje.

"Nihče nima občutka, da je res toliko star," je razkrila njegova hči. "Občutek imam, da ima 50, mogoče 60 let."

Ivana Kovač mu je čestitala tudi na Instagramu:

Na svojih koncertih je pevec v ospredje zmeraj postavljal publiko, ki ji je izražal globoko spoštovanje. "Kdo sem jaz brez publike? Samo prazna dvorana," je pogosto govoril.

Mišo Kovač za 80. jubilej ne načrtuje velikega praznovanja, zato bo rojstni dan obeležil le z najbližnjimi, še poroča 24sata.



