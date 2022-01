Kaj imata skupnega skupini Big Foot Mama in Joker Out? Poleg tega, da sta osvojili slovenske poslušalce, tudi kitarista z enakim priimkom – očeta in sina Miho in Krisa Guština.

V oddajo Jutro na Planetu sta v goste prišla Miha Guštin - Gušti in njegov sin Kris Guštin, ki sta oba glasbeno navdušila svojo generacijo. Miha sprva kot član legendarne skupine Big Foot Mama in pozneje kot samostojni glasbenik, Kris pa je zdaj član izjemno priljubljene skupine Joker Out.

Krisa kitara sprva ni zanimala

Gušti je poudaril, da se je sin za glasbo odločil povsem samostojno in da sam na to ni želel vplivati: "Prepustil sem mu, da si sam izbere svojo pot, nikoli ga nisem silil v to in nisem poudarjal, da sem kitarist in da ljudje poslušajo moje skladbe. To so mu pravzaprav povedali drugi."

Priznal je, da je sinu pri 11 letih kupil kitaro, da bi videl, ali ga bo zanimala, a se to ni zgodilo. "Nato pa je pri 14 letih prišel domov, mi rekel: 'Oči, a mi pokažeš akorde,' in bil sem povsem presenečen," je povedal Gušti.

"Na začetku so polovico našega repertoarja predstavljale skladbe Big Foot Mame"

"Takrat sem se začel družiti z nekaj fanti, s katerimi sem danes v bandu, in prek njih spoznal, da mi je to všeč in da je to, kar moj oče počne, ljudem všeč," je pojasnil Kris. Po njegovih besedah so bili prav Big Foot Mama glavni povod za nastanek skupine Joker Out, češ da so res radi igrali njihove skladbe: "Na začetku so polovico našega repertoarja predstavljale skladbe Big Foot Mame."

"Za nekaj časa sem očetu celo zameril, da je zapustil to skupino, ker sem bil njihov res zagret oboževalec. Zdaj pa sem tudi zagret oboževalec Guštija in njegovega sodelovanja s Polono Kasal, tako da razumem," je v smehu dodal.

Navdušenje ni enostransko, saj je tudi Gušti zagret oboževalec skupine Joker Out, v kateri igra Kris. "Moji prijatelji me večkrat vprašajo, ali jim kaj pomagam, ker res dobro zvenijo, pa jim povem, da žal ne. Rad bi bil avtor teh njihovih skladb, pa nisem," je priznal Gušti.

Gušti o Joker Out: Nam z Big Foot Mamo ni tako zelo hitro tako zelo uspelo

"Mislim, da je najbolje, da delajo sami, brez kakršnekoli pomoči in to sem Krisu dejal že na začetku," je poudaril Gušti, "in delajo res dobro, povsem presenečen sem. Moram reči, da nam z Big Foot Mamo ni tako zelo hitro tako zelo uspelo."

