Kraljevi orkester Concertgebouw bo izvedel delo slovenske skladateljice

Kraljevi orkester Concertgebouw bo v petek v Amsterdamu v istoimenski dvorani, v kateri domuje, izvedel Koncert za orkester skladateljice Nine Šenk pod taktirko Matthiasa Pintscherja. Delo je nastalo po naročilu Bavarskega radijskega orkestra v Münchnu, kjer so ga pod Pintscherjevim vodstvom praizvedli leta 2020.

Skladateljica je Koncert za orkester ustvarila po vzoru obstoječih koncertov za orkester. Po njenih besedah ima celoten orkester, ki ga v praviloma zelo hitrih premikih osvetljuje z različnih perspektiv oziroma zvočnih kombinacij, virtuozno-ekspresivno vlogo solista. Vloge posamičnih izvajalcev se hitro menjajo in od vsakega zahtevajo, da se ves čas popolnoma zaveda svoje funkcije.

"Vsak posameznik je zgodba zase"

"Pri Koncertu za orkester poskušam vzbuditi še natančnejši čut vsakega glasbenika, da se zaveda svoje vloge, predvsem pa gibčnosti pri konstantni menjavi teh vlog," je povedala Nina Šenk. Kompozicija po njenih besedah zahteva tudi, da vsak glasbenik poleg svojega parta pozna tudi svoje mesto v celoti kljub nenehni spremenljivosti.

"Vsak posameznik je (tudi v orkestru) torej zgodba zase, skupek vseh teh zgodb pa je viden skozi glasbo, ki naj bi predstavljala skupen trud in skupen cilj kljub različnosti, ki jo tako velik korpus prinaša," je ozadje svojega dela pojasnila skladateljica.

Koncert nastal po naročilu Bavarskega radijskega orkestra

Koncert za orkester je nastal po naročilu Bavarskega radijskega orkestra za cikel koncertov sodobne glasbe Musica viva. Praizvedli so ga 7. februarja 2020 v Münchnu pod Pintscherjevim vodstvom.

V amsterdamski dvorani Concertgebouw, ki te dni praznujejo 135-letnico odprtja in v kateri bo prvič izvedeno delo slovenske skladateljice, sta na sporedu še Pintscherjeva skladba Shirim ter Čudežni Mandarin Bele Bartoka skupaj s plesno-lutkovno skupino Duda Paiva Company.

Orkester Concertgebouw bo koncert ponovil v soboto v Nemčiji na zaključnem koncertu svojega rezidenčnega gostovanja v Filharmoniji Essen, je v imenu skladateljice sporočil Alen Salihović.

Njene skladbe izvedene tako na festivalih doma kot v tujini

Nina Šenk je po končani kompoziciji in glasbeni teoriji na ljubljanski Akademiji za glasbo nadaljevala študij na Visoki šoli za glasbo Carla Marie von Webra v Dresdnu in leta 2008 pri Pintscherju končala mojstrski študij na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu. Še v času študija je prejela evropsko nagrado za najboljšo kompozicijo na festivalu Young Euro Classic za Koncert za violino in orkester ter prvo nagrado na festivalu Weimarski pomladni dnevi za sodobno glasbo za skladbo Movimento fluido.

Njene skladbe so bile izvedene na pomembnejših festivalih doma in v tujini, kot so BBC Proms, Bienale Newyorške filharmonije, Salzburške slavnostne igre, Festival Ljubljana in Festival Slowind, ter z različnimi orkestri in ansambli. Izhajajo pri Društvu slovenskih skladateljev, kjer umetniško vodi cikel sodobne komorne glasbe Koncertni atelje.

Leta 2017 je prejela nagrado Prešernovega sklada, od leta 2019 pa je docentka za kompozicijo ter izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti.