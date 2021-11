"Justin Bieber, ne nastopaj za morilce mojega zaročenca"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški časopis Washington Post je v soboto objavil javno pismo turške akademikinje Hatice Cengiz, ki popzvezdnika Justina Bieberja poziva, naj odpove nastop, načrtovan 5. decembra v mestu Džeda na dirki formule 1.

"Prosim, Justin Bieber, ne nastopi v Savdski Arabiji," je svoje pismo naslovila Turkinja, ki je bila zaročena z umorjenim novinarjem Džamalom Hašokdžijem, glasnim kritikom savdskega režima. V njegov umor naj bi bil po trditvah ameriških obveščevalnih služb vpleten savdski prestolonaslednik, princ Mohamed bin Salman.

Hatice Cengiz je Bieberja pozvala, naj odpove svoj nastop in s tem pošlje "močno sporočilo svetu, da njegovo ime in talent ne bosta služila promociji režima, ki pobija svoje kritike".

Hatice Cengiz, turška akademikinja, ki je bila zaročena z Hašokdžijem. Foto: Reuters

"Ne poj za morilce mojega ljubega Džamala," je zapisala, "prosim, spregovori in obsodi njegovega morilca Mohameda bin Salmana. Tvoj glas bodo slišali milijoni."

"Če ga zavrneš, bo tvoje sporočilo jasno in glasno: Ne nastopam za diktatorje. Pravici in svobodi dajem prednost pred denarjem," je sklenila.

Na dirki formule 1 v Džedi naj bi ob Bieberju nastopila še vrsta drugih glasbenih zvezdnikov, med njimi raper A$AP Rocky, pa didžeja David Guetta in Tiesto ter pevec Jason Derulo. Človekoljubne organizacije so nanje naslovile že vrsto pozivov, naj nastope odpovedo. "Savdska Arabija redno vabi zvezdnike in prireja velike mednarodne dogodke, da bi odvrnila pozornost od zlorab, ki se tam dogajajo," je prejšnji teden opozorila organizacija Human Rights Watch.

Preberite še: