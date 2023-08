Joker Out bodo ogrevali občinstvo za slavne rockerje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Varaždinu se začenja največji in najbolj priljubljen festival na Hrvaškem Špancirfest. V desetih dneh bo ponudil več kot 500 dogodkov, od koncertov do predstav in kulinaričnih doživetij. Skoraj vsi dogodki bodo brezplačni, med njimi tudi koncert skupine Franz Ferdinand, ki bo ob slovenski predskupini Joker Out nastopila v torek.

Festival Špancirfest, ki ima že 25-letno zgodovino, vsako leto obišče več deset tisoč ljudi. Odvija se na trgih in ulicah mesta Varaždin, ki se med festivalom spremenijo v glasbene, gledališke, plesne odre, studie in prizorišča za razstave ter v kulinarična doživetja na prostem.

Vse to bo na programu, ki se je v dopoldanskih urah začel že danes, glasbeni program pa bo zvečer na odru Vile Bedeković odprla slovenska vokalna skupina Perpetuum Jazzile. Na istem odru, ki je tudi edini oder, za katerega bodo vstopnice plačljive, bodo do konca festivala 27. avgusta nastopili še skupina Cambi, učenci Glasbene šole Varaždin in drugi glasbeniki, na ogled pa bodo tudi gledališke komedije v izvedbi Kerekesh teatra.

Franz Ferdinand s predskupino Joker Out

Na glavnem festivalskem odru Pan bodo vstopnice za vse dogodke brezplačne. Na njem se bo v osmih dneh odvilo 12 koncertov. Glavna zvezda festivala bo letos svetovno znana škotska skupina Franz Ferdinand, ki bo nastopila v torek, zanjo pa bodo občinstvo ogrevali slovenski Joker Out.

Foto: Instagram/Joker Out

Med glasbenimi izvajalci na glavnem odru bodo nastopili še TBF, Neno Belan & Fiumens & Brass experience, Parni valjak feat. Igor Drvenkar, Silente, Buč Kesidi, The Croatian Pink Floyd Show, BluVinil, Fran Vasilić ter Cold Snap in Crna kronika.

Ob koncertih program Špancirfesta dopolnjujejo tudi gledališke, cirkuške in druge predstave ter ustvarjalne delavnice, za lačna usta pa bodo skrbeli na stojnicah in v "food truckih".

Z denarjem za promocijo kupili razvlažilnike za Slovenijo

Turistična skupnost mesta Varaždin je promocijo Špancirfesta načrtovala tudi v Ljubljani, a so jo v znak solidarnosti odpovedali zaradi uničujočih poplav v Sloveniji. Odločili so se, da denar za promocijo festivala v Ljubljani raje namenijo za nakup treh naprav za razvlaževanje. Dva razvlažilca so v začetku tedna donirali celjski gasilski zvezi, enega pa prostovoljnemu gasilskemu društvu v Nazarjah.

