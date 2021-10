Je McCartney s tem hotel užaliti Rolling Stonese?

Rivalstvo med skupinama The Beatles in The Rolling Stones je, kot kaže, še vedno živo.

Čeprav se niso nikoli neposredno prerekali, je vedno veljalo, da med The Beatles in The Rolling Stones vlada tiho rivalstvo. Sveže olje na ogenj teh govoric je te dni nalil nekdanji Beatle Paul McCartney, ko je v intervjuju za revijo New Yorker komentiral ustvarjalni opus skupine Rolling Stones in jo oklical za "skupino bluesovskih priredb".

"Ne vem, ali je prav, da to rečem, toda oni so skupina bluesovskih priredb," je izjavil 79-letni McCartney, "mislim, da je bil naš domet nekoliko širši."

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Nekaj podobnega je sicer McCartney o skupini Rolling Stones rekel že lani, ko je v pogovoru z znanim radijskim voditeljem Howardom Sternom dejal, da so po njegovem mnenju Beatli boljši kot Stonesi. "Njihove korenine so v bluesu, ko ustvarjajo nove pesmi, so vedno povezane z bluesom," je takrat dejal McCartney, "mi pa smo imeli nekoliko več vplivov. Med nami je veliko razlik in obožujem Stonese, toda Beatli smo bili boljši."

Mick Jagger: Mi še vedno igramo, oni pa ne obstajajo več

Takrat se je na to izjavo odzval pevec The Rolling Stones Mick Jagger, v intervjuju na digitalnem radiu Apple Music je dejal: "Velika razlika med nami je, da smo Rolling Stones postali skupina za velike koncerte, medtem ko The Beatles nikoli niso imeli turneje po velikih koncertnih prizoriščih. Razpadli so, preden so se takšne turneje sploh zares začele. To je glavna razlika med nami - ena skupina ima neizmerno srečo, da še vedno igra po stadionih, druga pa ne obstaja več."

McCartney te dni prah dviguje s še eno izjavo: