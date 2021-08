Jan Plestenjak zaradi PCT-pogojev ne namerava odpovedovati koncertov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koncert Jana Plestenjaka v Murski Soboti so zaradi neuspešne ureditve brezplačnega testiranja prestavili na naslednji mesec. Na novico so se odzvali številni poslušalci, ki so pričakovali, da bo pevec koncert zaradi zahtevanih PCT-pogojev odpovedal, kar so naredili že številni slovenski glasbeniki, Plestenjak pa je odločno odgovoril, da tega ne namerava.

Koncert Jana Plestenjaka, ki bi moral biti to soboto v Murski Soboti, so prestavili na 17. september, ker organizatorjem ni uspelo urediti brezplačnega testiranja na dogodku. Na septembrskem dogodku sicer ne bo nastopil le Plestenjak, temveč bo šlo za skupni koncert z Nino Pušlar. Kot so sporočili organizatorji, sta se za združen dogodek odločila zaradi "trenutne situacije".

OBVESTILO ORGANIZATORJA: PRESTAVITEV KONCERTA JANA PLESTENJAKA, MURSKA SOBOTA (EXPANO) - NOV TERMIN JE 17.9., SKUPAJ Z... Posted by Jan Plestenjak on Thursday, August 5, 2021

Plestenjak se v nasprotju z več slovenskimi glasbeniki, ki zaradi uveljavljanja pogojev PCT (na dogodke smejo le prebolevniki, cepljeni oziroma testirani) nočejo nastopati, ni odločil za odpoved dogodka, kar pa je na Facebooku naletelo na nekaj kritik.

Na objavo o prestavitvi koncerta Jana Plestenjaka se je tako odzvala poslušalka, ki je zapisala, da je "padel na izpitu", na kar se je Plestenjak odzval v daljšem zapisu.

Odgovoril ji je, da se z njegovim koncertom preživlja od 16 do 20 ljudi, ki jim je bilo delo onemogočeno eno leto, pa tudi zdaj je zaradi omejitev njihovo delo oteženo. "Morda za vas to sploh ni delo, ampak vsak od njih je vložil mnogo, mnogo let vsakodnevnih vaj, da igrajo, kot znajo," je zapisal.

Foto: Mediaspeed

Poudaril je, da mu za preživetje sodelavcev ni vseeno, ob tem pa zapisal, da mu za lastno preživetje ni treba nastopati, četudi "ni vzel niti centa podpore za svojo glasbeno dejavnost od države oziroma davkoplačevalcev".

"Seveda tudi sam pogrešam trenutke s svojo publiko," je še zapisal in dodal, da se sprašuje, ali so potemtakem tudi športniki in gostinci pohlepni, saj tudi pri izvajanju njihovega dela veljajo PCT-pogoji.

Na koncu svojega zapisa je pevec povedal, da o odlokih in zakonih države zaradi pomanjkanja medicinskega znanja ne bo razpravljal. "Najmanj, kar si želim, je, da se ljudi deli," je še zapisal in dodal, da se bo kljub vsemu vedno boril za svojo ekipo.

