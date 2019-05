Izpadli hrvaški predstavnik: Imel sem težave z dimom, ki me je začel dušiti

Hrvaškemu predstavniku na izboru za Pesem Evrovizije se ni uspelo uvrstiti v finale in se tam pridružiti našima Zali Kralj in Gašperju Šantlu. Roko Blažević je po koncu dejal, da je imel med nastopom nekaj težav.

Hrvati so danes malce razočarani, saj se njihov predstavnik, 19-letni Roko Blažević, žal ni uvrstil v sobotni veliki finale izbora za Pesem Evrovizije. Roko je sicer varovanec hrvaškega pevca Jacquesa Houdeka, ki je naše sosede na Pesmi Evrovizije zastopal pred dvema letoma.

Hrvaški mediji poročajo, da je Roko sicer zadovoljen s svojim nastopom, čeprav ni šlo vse gladko: "Na začetku sem imel nekaj težav z dimom, ki me je začel dušiti." Seveda je upal, da bo napredoval v finale, a to se žal ni zgodilo.

Jutarnji list se sprašuje, ali ni za poraz morda krivo rahlo pretiravanje z nastopom: angeli in "kičasta zlata krila, ki so odvračali pozornost z Rokovega petja", ali pa morda dejstvo, da je njihov predstavnik nastopil "v glasbeno močnejšem polfinalu".

Kopiranje šova Victoria's Secret in Luciferja?

A čeprav Hrvati zanj ne bodo več mogli stiskati pesti na letošnji Evroviziji, so ga oboževalci zasuli s pohvalami in besedami razočaranja. "Ne razumem, zakaj je toliko ljudi podcenjevalo njegovo pesem. Bilo je nepravično," se je glasil eden od komentarjev. Ter: "Zaslužil si je finale, to ni pravično."

Sicer pa so si med Rokovim nastopom duška dali številni tviteraši, ki so se malce ponorčevali, da spominja na mini šov Victoria's Secret ali Luciferja, ki je bil pravkar izgnan iz raja.

"Šov Victoria's Secret za leto 2019."

"Ne vidim nobene razlike."

"Lucifer se poskuša s petjem prebiti nazaj v raj":

Lucifer is trying to sing his way back into heaven #Eurovision pic.twitter.com/fAOascTduP — Hayley (@Haley18808108) May 16, 2019

"Trenutek, ko je bil Lucifer izgnan iz raja."

Let me tell you about the time the Lucifer was banished from heaven #HRV #Eurovision pic.twitter.com/spxfgQlCrS — baysic (@wineunderstands) May 16, 2019

V sobotnem finalu 26 nastopajočih

Medtem ko Hrvaški ni uspelo, pa so si sinoči vstopnico za sobotni finale izborili Severna Makedonija, Nizozemska, Albanija, Švedska, Rusija, Azerbajdžan, Danska, Norveška, Švica in Malta.

Ti se bodo pridružili Sloveniji, Grčiji, Belorusiji, Srbiji, Cipru, Estoniji, Češki, Avstraliji, Islandiji in San Marinu, ki so se v finale prebili v prvem predizboru.

Tem 20 pa se bodo pridružili še Izrael kot letošnja država gostiteljica in predstavniki "velikih petih", ki za Evrovizijo prispevajo največ sredstev: Italija, Francija, Španija, Nemčija in Velika Britanija.

