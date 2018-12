Il volo: "Odrasli smo veliko hitreje, kot bi sicer" #intervju #video

Gianluco Ginoble, Piero Barone in Ignazio Boschetto so trije izjemni vokalisti, ki so jih pred desetimi leti še kot najstnike na italijanskem šovu talentov Ti lascio una Canzone združili v zasedbo Il Volo. Na Evroviziji so leta 2015 s pesmijo Grande Amore Italijo zavihteli na tretje mesto, s telefonskim glasovanjem pa prejeli največ glasov od vseh. Do danes so osvojili srca številnih poslušalcev po vsem svetu, 20. decembra pa bodo v ljubljanskih Stožicah poskusili osvojiti tudi slovensko publiko.

Il volo vse od trenutka, ko jih je znani italijanski menedžer Michele Torpedine na šovu talentov opazil in jih vzel pod svoje okrilje, nizajo uspeh za uspehom. S podpisom pogodbe s Sonyjem so postali prva italijanska zasedba v zgodovini, ki je podpisala pogodbo z veliko ameriško glasbeno založbo.



Peli so z najbolj znanimi imeni glasbene industrije, nastopili v številnih pomembnih oddajah, tako v Evropi kot v ZDA, prejeli več nagrad, bili nominirani tudi za latinskega grammyja, se zavihteli med prva mesta svetovnih lestvic, razprodali vse svoje koncerte in prodali na milijone svojih tudi platinastih albumov.



Obljubljajo, da bo koncert v Ljubljani prava poslastica za naša ušesa. Z njimi smo se pogovorili na promocijskih dneh v Zagrebu in čeprav sta bila dva od njiju bolna in so imeli za sabo izjemno naporen dan, so bili razposajeni, med vprašanji so peli in se šalili. Preden smo začeli, so se vsi trije prek videoklica mimogrede še javili dedku enega od pevcev in bili nato že naslednji trenutek pripravljeni na vprašanja.

"Našo zvrst glasbe označuje Grande amore, ki je naš zaščitni znak. Ne gre za opero, to je belcanto, italijanska tradicionalna glasba," pravijo Il volo. Foto: Il volo

Najbrž ste kar vajeni tako natempiranega urnika, kajne?

Gianluca: Imeli smo tudi že hujše dneve, kjer so si intervjuji od zgodnjih jutranjih ur drug za drugim sledili brez premora, vmes smo imeli le 20-minutni odmor za prigrizek in nato nadaljevali do poznih ur.

Katera od pesmi, ki jih pojete, vas najbolje predstavlja in pri kateri najbolj uživate, ko jo pojete? Je to prav Grande Amore?

Piero: Vsekakor je to Grande Amore, to je naš zaščitni znak. Po tem, ko smo štiri leta prepevali le priredbe znanih pesmi, smo naredili Grande amore in se odločili, da bomo z njo sodelovali na festivalu v San Remu. Ker smo z njo tudi zmagali, smo se uvrstili na Evrovizijo in jo zapeli še tam. Trenutek, ko to pesem zdaj zapojemo pred občinstvom, je za nas najlepši.

Ta trenutek še vedno občutite enako?

Vsi: Da in vedno ga bomo.

Ko se po vseh teh letih in velikem uspehu spomnite sebe na italijanskem šovu talentov Ti lascio una Canzone, bi lahko rekli, da je v vas še vedno kaj enakega?

Gianluca: Seveda, še vedno smo otroci. Del nas je še vedno otroški. Glas se je zelo spremenil, a še vedno v nekaterih rečeh ostajamo isti. Še vedno čutimo isto, ko gremo na oder, vsakič je tako kot prvič. Ko prvič vidimo publiko, je vedno tako, zato se tudi tako veselimo nastopa v Ljubljani.

Ste se osebnostno sicer v tem času zelo spremenili?

Ignazio: Malo smo se že, a ne zato, ker bi nas spremenil uspeh, temveč zato, ker smo odrasli. Ob prijavi na šov smo bili še najstniki. Spremenili smo se na videz, tudi miselnost je drugačna.

Gianluca: Živimo tudi popolnoma drugačno življenje. Potujemo po svetu, vsak dan spoznavamo nove ljudi. Ko pri komaj 15 potuješ po svetu, ne moreš biti več otrok.

Ignazio: Odrasli smo veliko hitreje, kot bi sicer.

Gianluca: Ta način življenja nam je pomagal, da smo odrasli hitreje.

Vas je vse to še bolj povezalo?

Gianluca: Da, to nam je zelo pomagalo. Veliko si sicer tudi pomagamo tudi med sabo. Ne le na odru, temveč tudi, ko živimo skupno življenje. Ko na turnejah potujemo skupaj, smo si ves čas v oporo.

Zelo ste mladi, pa ste že spoznali in peli s toliko velikimi imeni. Je kdo od njih naredil na vas vtis, zaradi katerega še danes zažarite, ko se tega spominjate?

Piero: Vsekakor. Počutimo se zelo počaščene in smo zelo hvaležni prav vsakemu velikemu umetniku, ki smo ga spoznali na svoji poti, kot sta na primer Barbra Streisand, Placido Domingo. Naša največja želja trenutno je, da bi peli pred papežem Frančiškom. Se pa zelo veselimo tudi svojega prvega obiska v Ljubljani, saj nas zelo zanima odziv publike.

Kakšni so bili vaši občutki, ko ste na odru prvič nastopili s svojim idolom?

Piero: Moj največji idol je Placido Domingo in lahko povem o nastopu z njim. V tistem trenutku sploh nisem popolnoma dojel, kaj se dogaja. Pel sem skupaj z njim ob spremljavi orkestra. Šele pozneje, ko sem gledal posnetek in se videl ob njem, sem dojel, kako velik trenutek je to bil.

Ignazio: Tudi pri meni je bilo enako.

Gianluca: Zame pa je bil najpomembnejši trenutek, ko sem zapel z Andreo Bocellijem v Milanu. Bilo je neverjetno.

Med kariero so vas veliko primerjali z drugimi. Največkrat so vas opisovali kot nove tri tenorje. Vam je bilo to všeč ali ste zaradi tega občutili večji pritisk?

Ignazio: Ni šlo toliko za pritisk. Ne želimo, da bi nas primerjali s tremi tenorji, ker nismo profesionalni operni pevci. So naši veliki idoli. S svojim poklonom trem tenorjem želimo ljudi spominjati na vse, kar so naredili. Bili so namreč prvi, ki so operno glasbo pripeljali zunaj zidov opernih hiš, gledališč, jo pripeljali v arene, v stadione in na največja prizorišča v svetu.

Gianluca: Mi nismo operni pevci, album, ki smo ga izdali leta 2016, je bil zgolj poklon njim. A naša zvrst glasbe označuje Grande amore, ki je naš zaščitni znak. Ne gre za opero, to je belcanto, italijanska tradicionalna glasba.

Njihova največja želja trenutno je, da bi peli pred papežem Frančiškom. Foto: Il volo

Če bi se ta trenutek lahko preselili na katerikoli koncert, na katerikoli oder, kjer ste kdaj nastopali, kam bi nas odpeljali, da bi lahko začutili pravo vzdušje? Kje ste se počutili najbolje?

Ignazio: V Latinski Ameriki so ob prav vsakem našem nastopu oboževalci močno kričali, da nismo mogli slišati ničesar drugega. Bilo je neverjetno.

Gianluca: Verjetno bi vas odpeljali v areno v Veroni ali na nastop v Firence, kjer smo nastopili s Placidom Domingom. To je bil tudi koncert, kot ga bomo izvedli v Ljubljani.

Pred Evrovizijo ste dejali, da želite svojo državo predstavljati skozi glasbo. Da želite, da bi bila Italija ponosna na vas. Nato ste bili odlični, dosegli ste tretje mesto. Ste izpolnili svoja pričakovanja?

Piero: Naredili smo najboljše, kar bi lahko, dali smo vse od sebe. Naš vložek v nastop je bil 200-odstoten. Sicer smo res zasedli tretje mesto, a dan pozneje so italijanski časopisi poročali, da smo bili po telefonskem glasovanju prvi, to je za nas najpomembnejše. Trudimo se, da bi bili ponosni na nas.

Med drugim ste pred Evrovizijo obljubili tudi to, da boste nekoč prinesli svojo veliko ljubezen, Grande amore, v Ljubljano. Ta dan smo dočakali, kaj torej lahko pričakujemo od nastopa 20. decembra?

Ignazio: Publiki v Ljubljani bomo vsekakor dali vso svojo veliko ljubezen. Pričakujejo lahko, da bomo dali vse od sebe in pripravili zares dober nastop.