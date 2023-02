Hrvati na Evrovizijo pošiljajo Let 3

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naši južni sosedje na letošnji evrovizijski izbor pošiljajo skupino Let 3.

Med nacionalnimi evrovizijskimi izbori, ki so se zgodili ta konec tedna, je bil tudi hrvaški. V Opatiji se je za naziv tistega, ki bo Hrvaško zastopal na letošnji Evroviziji v Liverpoolu, potegovali 18 izvajalcev, med njimi pa so - za mnoge pričakovano - slavili reški posebneži Let 3 s skladbo Mama ŠČ!

Poglejte in prisluhnite:

Rečani, ki radi provocirajo, so še pred hrvaškim nacionalnim evrovizijskim izborom veljali za ene od favoritov. "Mama ŠČ! je božja pesem, naš nastop bo zagotovo zabeležen v zgodovinskih spisih ter učbenikih," je dejal pevec Let 3 Zoran Prodanović - Prle.

Hrvaška je sicer v zadnjih letih na Evroviziji bila dokaj neuspešna. Zadnjič se jim je v finale tekmovanja uspelo uvrstiti leta 2017, ko jih je predstavljal Jacques Houdek.

