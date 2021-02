Glasbeni spektakel na Super Bowlu pripadel The Weekndu #foto #video

Potem ko sta glasbeni nastop lansko leto priredili latino zvezdnici Shakira in J.Lo, je tokrat ta čast pripadla ameriškemu pevcu The Weekndu.

Čeprav je Super Bowl športni dogodek, pa največ pozornosti leto za letom pritegne glasbeni šov ob polčasu, za katerega angažirajo največje svetovne zvezde. Letos je kot glasbeni gost nastopil ameriški r'n'b izvajalec The Weeknd.

Za nastop odštel 7 milijonov dolarjev

Njegov skoraj 15-minutni nastop so zaznamovali svetlobni efekti, pirotehnični dodatki in plesalci, odeti v bele povoje, ki spominjajo na priveze ob poškodbah. Pevec je na odru postregel s svojimi hiti, kot so Can't feel my face, Earned it in Blinding Lights med drugim.

Za razliko od Shakire, ki si je oder delila z J.Lo, pa je The Weeknd letos ubral drugačno pot in se ni odločil za gosta "presenečenja". Kot je dejal pred dogodkom, so bili zaradi sledenja varnostnim protokolom koronavirusa del njegovega šova le plesalci in produkcijski tim.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Za največji glasbeni spektakel ob polčasu je, po poročanju ameriških medijev, pevec odštel sedem milijonov dolarjev (približno 5,8 milijona evrov, op.p.), ki pa jih je plačal iz lastnega žepa. Največ pozornosti pa so med njegovim nastopom požele bele maske, ki so jih nosili plesalci, te pa so imele prav poseben pomen.

The Weeknd je za Variety pojasnil, da "pomen celotnih povojev na glavi odraža absurdno kulturo hollywoodskih zveznikov in ljudi, ki manipulirajo z drugimi na podlagi "površinskih" razlogov, da bi ugajali drugim". Pevec na tokratnem nastopu povojev ni nosil.