Glasbene zvezde na velikem koncertu za malega Urbana

V ljubljanski Hali Tivoli bo danes zvečer še zadnji veliki humanitarni koncert Stopimo skupaj za Urbana, na katerem bodo v okviru akcije Koraki za Urbana zbirali sredstva za razvoj programa genske terapije za sindrom CTNNB1, za katerim trpi štiriletni Urban Miroševič. Do zdaj so za Urbana zbrali nekaj več kot 1,89 milijona evrov.

Urban je danes že skoraj štiriletni deček, ki se je rodil s hudo nevrorazvojno boleznijo, imenovano sindrom CTNNB1. Zaradi bolezni ne more ne hoditi ne govoriti.

Foto: Fundacija CTNNB1 Njegova starša pa nista sprejela, da Urban zaradi bolezni nikoli ne bo mogel sam prehoditi Rožnika ali se samostojno igrati na igrišču, zato sta se povezala z raziskovalci v Sloveniji in po svetu ter zagnala svetovni projekt razvoja genske terapije. S pomočjo društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki organizirata dobrodelni koncert, s katerim želijo zbrati preostali potrebni znesek in Urbanu omogočiti boljše življenje.

Koncert se v Hali Tivoli začne ob 18.30, na njem pa bodo nastopili Vlado Kreslin, Joker Out, Danijela Martinović, Ditka, AKA Neomi - duet, Zvita Feltna, Challe Salle, Nipke, Kristijan Crnica, Flirrt, Vid Valič, Lado Bizovičar, Luka Basi in Miran Rudan inDESIGN. Vstopnice so na voljo na tej povezavi.

Koncerta se bo udeležila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in nagovorila prisotne.

Otroci do šestega leta imajo brezplačen vstop

Za Urbana so stopili skupaj tudi pri Slovenskih železnicah, saj bodo vsakemu, ki se bo na koncert odpravil z vlakom, omogočili brezplačno vožnjo na dan dogodka. Koncert je družini prijazen, zato bodo imeli predšolski otroci do 6. leta starosti brezplačen vstop.

Na dogodku se bodo po akcijskih cenah prodajali pijačo, pekli palačinke in slane dobrote. Otroški animaciji Želvica in Planet otrok bosta z napihljivim gradom in prometnimi poligoni poskrbeli, da bodo na dogodku uživali tudi najmlajši, so še zapisali.

Potrebujejo še okoli sto tisoč evrov

Do zdaj so za Urbana zbrali nekaj več kot 1,89 milijona evrov, za razvoj in produkcijo zdravila pa potrebujejo še slabih 100 tisoč evrov. Kdor želi prispevati, lahko to naredi tudi tako, da pošlje SMS-sporočilo s ključno besedo URBAN5 ali URBAN10 na številko 1919. S tem za nadaljevanje izdelave genskega zdravila za Urbana prispeva pet ali deset evrov.