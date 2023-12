Glasbene mojstrovine Rusije in Mediterana

Oglasno sporočilo

Festival Ljubljana med 18. in 23. februarjem 2024 pripravlja 7. Zimski festival. Ne zamudite šestih izjemnih glasbenih večerov v Cankarjevem domu in Slovenski filharmoniji.

Pianistka Olga Kern Foto: FESTIVAL LJUBLJANA

KLAVIRSKA ELEGANCA Z OLGO KERN

V torek, 20. februarja, bo nastopila pianistka iz rodbine ruske aristokracije Olga Kern. Rodila se je v družini glasbenikov, neposredno povezanih s Čajkovskim in Rahmaninovim. Je namreč pravnukinja mezzosopranistke Vere Pušečnikove, ki je bila njegova dobra prijateljica, skupaj sta tudi pogosto koncertirala. Pianistka se čuti izredno povezana z naravo, saj jo zelo rada slika in v njej išče nadaljnji navdih pri ustvarjanju glasbe. Pred slovenskim občinstvom bo tokrat zaigrala prvič.

Leta 1992 je osvojila prvo nagrado na prvem Mednarodnem klavirskem tekmovanju Sergeja Rahmaninova ter med šolanjem prejela častno štipendijo takratnega predsednika Rusije Borisa Jelcina. Kariero v ZDA je začela leta 1997 z zgodovinsko zlato medaljo na Mednarodnem klavirskem tekmovanju Van Cliburn v Teksasu kot prva ženska, ki ji je to uspelo v več kot tridesetih letih. O njej so posneli celo dokumentarni film z naslovom Olgino potovanje, ki prikazuje njeno pot do slave v prvih nekaj letih po osvojitvi zlata. Na tokratnem klavirskem recitalu bo interpretirala dela L. van Beethovna, R. Schumanna, G. Gershwina, S. Rahmaninova, A. Skrjabina in M. Balakireva.

KONCERT ŠPANSKE IN ITALIJANSKE KLASIČNE GLASBE

Naslednji večer, 21. februarja, ne zamudite glasbenega popotovanja po italijanski in španski glasbeni zakladnici. Na koncertnem večeru bo nastopila zvezda flamenka Lidia Rodriguez, ki se je flamenku profesionalno posvetila že pri 18. letih. Španskemu občinstvu se je predstavila v glasbeni oddaji Tierra de Talento, andaluzijski oddaji talentov. Zapela bo Ljubezenskim urokom M. de Falle. Baletna suita je premiero doživela aprila 1915, zgodba pa temelji na stari andaluzijski legendi, ki govori o ciganki po imenu Candela.

Lidia Rodriguez Foto: FESTIVAL LJUBLJANA

Z dvema koncertoma za trobento se bo predstavil tudi virtuoz Vicente Campos, ki velja za enega vodilnih španskih trobentačev. Je dobitnik nacionalne nagrade za glasbo leta 2005 ter solist v simfoničnem orkestru iz Valencie in član trobilnega kvinteta iz Valencie. Pod taktirko Miguela Á. Navarra bo zaigral Ensemble Dissonance, ki prihodnje leto praznuje že svojo deseto obletnico. Njegov ustanovitelj in vodja je violončelist Klemen Hvala, ki združuje priznane glasbenike in profesorje, ki delujejo v priznanih slovenskih glasbenih ustanovah.

Vicente Campos Foto: FESTIVAL LJUBLJANA

