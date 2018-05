Fox, kaj pa je to? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni četrtfinali oddaji Nove zvezde Slovenije bo strogi Goran Lisica - Fox presegel samega sebe. Izpod suknjiča mu namreč kuka "ljubezenski tepih", kot mu pravimo. Je to le šaljivi "modni" dodatek, ali je Fox res tako poraščen?

Goran Lisica - Fox tokrat na ogled postavlja kosmato oprsje. Foto: Planet TV

Pevski šov Nova zvezda Slovenije bo znova na sporedu to soboto ob 21.00 na Planet TV. V tokratni četrtfinalni oddaji se bo predstavilo 12 tekmovalcev, v polfinale pa jih bo napredovalo le osem.



Kateri bodo ti srečneži, preverite že to soboto ob 21. uri na Planet TV!

Eden najbolj posebnih žirantov pevskega šova Nova zvezda Slovenije je zagotovo glasbeni producent Goran Lisica - Fox, ki si je med oddajami že pridobil kar nekaj prepoznavnih znakov. Velikokrat se zateka k zares posebnemu humorju, ki ga marsikdo ne razume – celo člani žirije včasih ne. Strog je do vseh in z nikomer ne dela v rokavicah, tudi z najmlajšimi tekmovalci ne. Nosi odštekana oblačila, njegov najbolj prepoznavni znak pa so njegovi brki.

Od te sobote pa med te zagotovo spada tudi "ljubezenski tepih" na prsih, ki ga je na ogled postavil širni Sloveniji. Ali je ta naraven ali umeten, v spodnjem videu presodite sami.