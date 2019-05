Evrovizija 2019: kako visoko bosta segla Zala in Gašper? #video

Nocoj bomo v Tel Avivu, kjer poteka letošnji izbor Pesem Evrovizije, slišali 26 skladb.

Do zdaj so nastopili:

Malta: Michela - "Chameleon" Foto: Andres Putting (EBU)

Albanija: Jonida Maliqi - "Ktheju tokës" Foto: Thomas Hanses (EBU)

Češka: Lake Malawi - "Friend of a Friend" Foto: Andres Putting (EBU)

Nemčija: S!sters - "Sister" Foto: Thomas Hanses (EBU)

Rusija: Sergej Lazarev - "Scream" Foto: Andres Putting (EBU)

Danska: Leonora - "Love Is Forever" Foto: Andres Putting (EBU)

Serhat - "Say Na Na Na" Foto: Thomas Hanses (EBU)

Severna Makedonija: Tamara Todevska - "Proud" Foto: Andres Putting (EBU)

Švedska: John Lundvik - "Too Late for Love" Foto: Thomas Hanses (EBU)

Slovenija: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" Foto: Thomas Hanses (EBU)

Ciper: Tamta - "Replay" Foto: Thomas Hanses (EBU)

Nizozemska: Duncan Laurence - "Arcade" Foto: Andres Putting (EBU)

Grčija: Katerine Duska - "Better Love" Foto: Andres Putting (EBU)

Izrael: Kobi Marimi - "Home" Foto: Andres Putting (EBU)

Norveška: KEiiNO - "Spirit in the Sky" Foto: Andres Putting (EBU)

Velika Britanija: Michael Rice - "Bigger than Us" Foto: Andres Putting (EBU)

Sledijo Islandija, Estonija, Belorusija, Azerbajdžan, Francija, Italija, Srbija, Švica, Avstralija in Španija.

Tako sta Zala in Gašper pojasnila svojo reakcijo po predizboru, ki je mnoge zmotila:

Kaj pravijo stavnice?

Še zadnji pogled na stavnice pred finalom je pokazal, da letošnji glavni favorit za zmago, Nizozemec Duncan Laurence, še vedno trdno vodi. Sledita Avstralka Kate Miller-Heidke in Švicar Luca Hänni. Slovenska predstavnika Zalo Kralj in Gašperja Šantla stavnice uvrščajo na 20. mesto.

Foto: Getty Images

V finalu tudi Madonna

Med četrtkovim predizborom so potrdili, da bo na finalnem večeru kot gostja nastopila tudi pevka Madonna, ki bo na odru v Tel Avivu zapela dve pesmi. Izraelski mediji poročajo, da bosta obe z novega albuma, ki ga bo izdala junija, oblekel pa jo bo nihče drug kot legendarni modni oblikovalec Jean-Paul Gaultier.

Že kmalu po novici, da bo evrovizijsko tekmovanje potekalo v Izraelu, so se pojavili dvomi o uspešnosti organizacije. Številni so zaradi kršenja človekovih pravic Palestincev pozivali k bojkotu tekmovanja, opozarjali pa so tudi na še vedno trajajoč konflikt ter izbruhe nasilja med palestinskimi območji in izraelskimi oblastmi. Kljub nekaterim varnostnim pomislekom tekmovanje v Tel Avivu za zdaj poteka po načrtih. Izrael varnost udeležencev in obiskovalcev med drugim zagotavlja z 20 tisoč policisti, poroča STA.

