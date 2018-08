Europarkovih osemnajst: glasbena ekstaza v štajerski prestolnici

Oglasno sporočilo

Minulo soboto je štajerska prestolnica rajala pozno v noč. Organizatorji tradicionalnega Europarkovega koncerta so pripravili še eno glasbeno poslastico. Svoje zveste obiskovalce so že četrto leto zapored na Trgu Leona Štuklja razveselili z nepozabnim rojstnodnevnim praznovanjem pod zvezdnatim nebom. Tako so otvorili teden rojstnodnevnega dogajanja, s katerim največje nakupovalno središče severovzhodne Slovenije vstopa v polnoletnost.

Center managerka Europarka Simona Mandl, Jan Plestenjak, Petra Romih in Vanja Bele (Foto: Ernad Ihtijarević/Mediaspeed)

V Europarku so poskrbeli, da si bomo njihov 18. rojstni dan zagotovo zapomnili. Poletno sobotno noč v štajerski prestolnici so začinili z glasbeno poslastico, med katero je z navdušenjem poplesaval tudi povezovalec koncerta in ljubljenec številnih dam Marko Potrč. V odličnem nastopu svojih glasbenih kolegov pa je užival tudi postavni pevec Jan Plestenjak, ki je tokrat za spremembo prišel v vlogi gosta. Najprej je občinstvo dobro razgrel priljubljeni raper Challe Salle. S svojo skupino Legende je navdušil vse tiste, ki imajo radi gud vajb. S številnimi uspešnicami je na noge dvignil obiskovalce vseh generacij, ki nam še danes v ušesih odmevajo njegovi ritmi: »Cenm svoj lajf, šerm gud vajb, zato, ker cajt ne gre več nazaj.«

Uvod v Europarkov rojstnodnevni koncert sta naredila Marko Potrč in Simona Mandl, center managerka Europarka (Foto: Marko Pigac)

Odlični Perpetuum Jazzile v elementu (Foto_Marko Pigac)

Vzdušje se je stopnjevalo iz minute v minuto, tako da so pred dobro ogreto občinstvo po približno eni uri stopili člani svetovno znane zasedbe Perpetuum Jazzile. Upravičili so svoj sloves in s številnimi uspešnicami v Maribor pripeljali ritme iz različnih delov sveta. Od uvodne Footloose prek Queenov in njihove Don't stop me now do slovenske uspešnice Samo milijon, zaključili pa so z belokranjsko narodno Pastirče mlado. Vsaka pesem je med občinstvom vzbudila val navdušenja, ki se ni polegel vse do končnega slovesa in obljube mariborskega Europarka, da se ponovno vidimo tudi prihodnje leto.

Perpetuum Jazzile pred odhodom na oder z ekipo Europarka (Foto: Marko Pigac) Challe Salle je občinstvo dobro razgrel in zveste oboževalce pozdravil tudi od blizu (Foto: Marko Pigac)

Rajanje pozno v noč

Številni obiskovalci so rajali pozno v noč in še na poti domov prepevali in poplesavali na znane melodije. Katja iz Maribora, ki je že zvesta obiskovalka Europarkovih rojstnodnevnih koncertov, je povedala, da je prišla predvsem zaradi Challeta Salleta: »Ker s svojimi komadi širi dober vajb. Moj mož sprva ni bil najbolj navdušen, ampak sedaj vidi, da zna narediti pravo čago. Nečaku pa raje sploh ne povem, da sva bila tukaj, ker nama bo zameril, ker ga nisva vzela s sabo.« Njena prijateljica Maja je dodala, da so vse „presenetili PJ-jevci. Vedeli smo, da so dobri, ampak jih še nismo slišali v živo. Vrhunsko!« Na koncert so prišli tudi iz sosednih krajev. Nejc se je samo zaradi koncerta pripeljal iz Murske Sobote: »Prvič sem na takšnem koncertu v Mariboru. Noro. Všeč mi je atmosfera, super izbira nastopajočih, sigurno še pridem.« Tudi Simona Mandl, center managerka Europarka, je bila navdušena nad dogajanjem: »Vesela sem, da je za nami še eno nepozabno druženje v štajerski prestolnici. Obiskovalcem našega nakupovalnega središča želimo ponuditi največ, kar lahko, in se jim na ta način zahvaliti za prijateljstvo in zvestobo. Glede na odzive menim, da nam je letos to ponovno uspelo.«

Simona Mandl, center managerka Europarka, z Markom Potrčem ter Challetom Salletom z Legendami (Foto: Marko Pigac)

Praznovanja še ni konec

Veliki koncert je bil šele začetek rojstnodnevnega praznovanja. V petek, 24. avgusta, bodo na osrednjem prireditvenem prostoru mariborskega Europarka praznovali najmlajši. Ob 18. uri bodo otroke v svet čarovnij in magičnosti popeljali trije veliki čarodeji. Čarovnik Grega, Magic Wladimir in Sam Sebastian bodo najmlajše navduševali s številnimi zanimivimi triki in čarovnijami. Dan kasneje z začetkom ob 11. uri pa bo Europark vse zveste obiskovalce ob vrhuncu praznovanja razvajal s slastno torto velikanko. V družbi Marka Potrča se bodo lahko zavrteli ob zvokih melodij vedno zabavnih Poskočnih muzikantov. Manjkali ne bodo niti številni rojstnodnevni popusti, ki bodo popestrili celotno rojstnodnevno dogajanje. Po načelu, kolikor let, toliko popusta, bo večina prodajaln obiskovalce razvajala s popusti v višini 18 %.

