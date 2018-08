Ena najbolj znanih pesmi vseh časov praznuje 50 let - kako je nastala?

26. avgusta 1968 so The Beatles izdali singl Hey Jude, eno njihovih največjih uspešnic, ki jo glasbeni kritiki redno uvrščajo med najboljše skladbe vseh časov. Za njenim nastankom se skriva ganljiva zgodba, obstaja pa tudi nekaj drugih teorij.

Navdih za skladbo, dolgo dobrih sedem minut, je Paul McCartney dobil pri Julianu Lenonnu, sinu Cynthie in Johna Lennona, ki sta se zaradi Lennonovega razmerja z Yoko Ono razšla maja 1968, ko je imel Julian pet let. Mesec dni pozneje se je McCartney odpravil na obisk k Cynthii in Julianu ter na poti tja v avtomobilu sestavil obrise pesmi, ki je sprva nosila naslov Hey Jules kot spodbuda Julianu, ki ga je doletela ločitev staršev.

Julian in John Lennon januarja 1968 Foto: Getty Images

"Vozil sem se in začel peti te vrstice ... Hej, Jules," je pozneje pojasnjeval McCartney. "Juliana sem želel spodbuditi, češ, daj no, tvoja starša sta se ločila, vem, da si nesrečen, a bo vse v redu." Da sta bila z McCartneyjem zelo povezana, je leta po nastanku skladbe potrdil tudi Julian. "Paul se je veliko družil z mano - več kot moj oče," je izjavil.

McCartney z Julianom julija 1967, v ozadju stoji John Lennon. Foto: Getty Images

Lennon je bil prepričan, da je McCartney pesem posvetil njemu

Seveda to še zdaleč ni edina razlaga, kako in zakaj je McCartney napisal to pesem. Celo Lennon si jo je menda razlagal po svoje, prepričan je bil, da jo je McCartney posvetil njemu in njegovi novi ljubezni Yoko Ono, zaradi katere sta se njuno prijateljstvo in glasbeno sodelovanje krhala.

Yoko Ono, John Lennon in Paul McCartney julija 1968 Foto: Getty Images

Še leta 1980 je Lennon v pogovoru za Playboy, svojem zadnjem daljšem intervjuju, izjavil: "Vem, da zvenim kot eden od tistih oboževalcev, ki iščejo skrite pomene, a Hey Jude lahko slišite kot pesem, namenjeno meni. Podzavestno mi je sporočal: 'Kar daj, zapusti me', čeprav tega zavestno ni želel."

Še ena od teorij o skladbi Hey Jude medtem govori, da je McCartney pesem napisal kar samemu sebi. Nastala je namreč med snemanjem tako imenovanega Belega albuma (deveti studijski album skupine, ki so ga poimenovali preprosto The Beatles), v času, ko je bil razdor med člani skupine vse večji, v istem obdobju pa je razpadalo tudi McCartneyjevo razmerje s takratnim dekletom Jane Asher.

Jane Asher in McCartney sta bila zaročena, a ga je sredi leta 1968 zapustila zaradi njegovega spogledovanja z drogo (in drugimi ženskami). Foto: Getty Images

Ena od teorij: besedilo govori o heroinu

Nekateri pa so prepričani, da gre pravzaprav za pesem o heroinu, pomenljivi naj bi bili vrstici The minute you let her under your skin/Then you begin to make it better ("takoj ko ti zleze pod kožo, ti gre na bolje"). Razmerje Beatlov z najrazličnejšimi drogami vsekakor ni skrivnost, čeprav se največkrat govori o LSD. Lennon je priznal tudi, da je bil določeno obdobje zasvojen s heroinom, medtem ko je McCartney trdil, da ga je poskusil le enkrat, a še takrat nerad.

Preberite še: