Elvisa Presleyja bodo oživili s pomočjo umetne inteligence

Spektakel pripravlja britansko podjetje Layered Reality, ki je sklenilo sporazum z lastnikom imetja Elvisa Presleyja Authentic Brands Group. Pridobilo je dostop do številnih osebnih fotografij in domačih posnetkov glasbenega zvezdnika, da bi ustvarilo predstavo, ki bo sestavljena s pomočjo umetne inteligence, holografskih projekcij, obogatene resničnosti, gledališča v živo in drugih učinkov. Na ta način želijo proslaviti pevčevo življenje in zapuščino.

Vrhunec te koncertne izkušnje bo digitalni Elvis v naravni velikosti, ki nastopa na odru. Predstava, ki jo bodo uprizorili predvidoma novembra v Londonu, bo z glasbo, tehnologijo in pripovedovanjem zgodb prikazala Elvisov vzpon do slave in njegov kulturni pomen v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Vodja zabavnih vsebin pri Authentic Brands Group Marc Rosen je povedal, da bo oboževalcem omogočila "nov, poglobljen način doživljanja življenja in zapuščine Elvisa Presleyja".

Foto: Guliverimage

Predstavo bodo prenesli tudi v druga mesta, med drugim v Las Vegas, Tokio in Berlin.

Presley (1935–1977) velja za enega najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovel je s skladbami, kot so Jailhouse Rock, Suspicios Minds, In The Ghetto in Love Me Tender. Umrl je v starosti 42 let v svoji vili Graceland v Memphisu v Tennesseeju.

Upajo na ponovitev Abbinega digitalnega uspeha

Spektakel Elvis Evolution prihaja po uspešni digitalni predstavi Abba Voyage švedske skupine Abba, ki so jo začeli prikazovati maja 2022 na namensko zgrajenem prizorišču v vzhodnem Londonu. Bloomberg je septembra lani poročal, da so prodali več kot 1,5 milijona vstopnic in ustvarili več kot 150 milijonov ameriških dolarjev prihodkov.

