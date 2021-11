Dubioza Kolektiv na noge spravili zbrane v Svetu Evrope

V Strasbourgu je pod okriljem Sveta Evrope potekal Svetovni demokratični forum, na katerem so odločevalci in aktivisti razpravljali o globalnih okoljskih izzivih in zaščiti življenjskega prostora, k nastopu med razpravo pa so povabili tudi priljubljeno bosansko glasbeno skupino Dubioza Kolektiv.

Glasbeniki, med katerimi je tudi slovenski kitarist Jernej Šavel, so zbrane na forumu opozorili na veliko težavo, s katero se spoprijemajo v BiH: odseljevanje prebivalstva, ki v domovini ne vidi več prihodnosti zase.

"Morda lahko delamo v Strasbourgu"

"V zadnjih nekaj letih je BiH zapustilo 20 odstotkov prebivalcev. Glede tega lahko nekaj storimo in vi nam lahko pomagate," je dejal frontman skupine Brano Jakubović, nato pa nadaljeval: "Lahko nam pomagate, da dobimo delovne vizume in da tudi nas sedem odide iz države. Morda lahko delamo v Strasbourgu in vam igramo med zasedanji."

Foto: Svet Evrope

"Res imamo dobre pesmi, ob katerih se boste lahko sprostili in delali v interesu vseh nas," je še dejal. "Ali je tu kakšen predsednik vlade, ki nam lahko pomaga? Pustili bomo svoje kontaktne podatke."

Nato so začeli igrati, med drugim so odigrali svoji skladbi No escape (from Balkan) in I am from Bosnia, take me to America, pa tudi italijansko protestniško pesem in antifašistično himno Bella Ciao, ter z glasbo na noge spravili celotno dvorano.

Foto: Svet Evrope