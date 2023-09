Daniel Popović s tožbo nad The Weeknda, očita mu plagiat

Črnogorsko-hrvaški pevec Daniel Popović, ki že leta živi v Sloveniji, kamor ga je pripeljala ljubezen, namerava zaradi domnevnega plagiatorstva tožiti svetovno znanega glasbenika The Weeknda, poročajo hrvaški mediji.

Melodija uspešnice Save Your Tears, ki jo je The Weeknd izdal leta 2020, Popovića močno spominja na njegovo pesem Znam da ti si ta, ki jo je posnel leta 1994, zato se je odločil, da bo ukrepal po pravni poti. Kot je povedal za oddajo IN Magazin na hrvaški televiziji Nova, se že dogovarja z odvetniki oziroma neko založbo, da bodo v njegovem imenu vložili tožbo. "Pogodba je v pripravi, podpišemo jo in gremo v akcijo. Kar bo, bo," je izjavil.

Tudi vi slišite podobnost? Poslušajte in primerjajte:

Popović sicer letos praznuje 50 let glasbene kariere, ob tem jubileju je pred kratkim izdal novo skladbo Tijesan kaput.

