Skupina Čuki je po slabem letu predstavila svojo novo pesem z naslovom Na pol poti do sonca. Pesmi polno radosti, plesnih ritmov in optimizma, so ji dodali tudi videopodobo, v kateri sta glavno vlogo odigrala pevec skupine Jernej Tozon in 22-letna Celjanka Živa Teršek.

Tokrat so predstavili čutno balado, za katero je avtor Jože Potrebuješ, sicer eden od najuspešnejših slovenskih komponistov in tekstopiscev, povedal, da je to ena njegovih lepših pesmi, saj je preprosta, prvinska in lepa. "Pač pesem za dušo, vzameš kitaro in jo zapoješ. Brez pričakovanj in namer, da bo to blazen hit. Kot so Če se od spominov da živet', Greva gor v hribe, Poletna ... " je dodal.

Pesem lahko poslušate tukaj:

Jernej Tozon, Jože Potrebuješ, Matjaž Končan, Miha Novak Foto: skupina Čuki

Melodijo pesmi je imel Potrebuješ napisano že nekaj let, besedilo pesmi pa je nastalo med korono. Govori o spoznanju, da so stvari minljive, med njimi tudi prenekatera ljubezen.

Plestenjak po poslušanju povedal, da pesmi nekaj manjka

Pesem so posneli v sodelovanju s producentom Alešem Zibelnikom, pri snemanju pa je sodeloval tudi v Avstriji živeči kitarist Marino Mrčela, ki je s skupino ustvarjal že na začetku njihove kariere. Dodali so še zanimivost, da je Jože pesem pokazal Janu Plestenjaku, ki mu je, takoj ko je slišal pesem rekel, da ji nekaj manjka. In tako je pesem naknadno dobila še zvok klavirske harmonike, ki pesmi doda nekoliko bolj etno mediteranski pridih.

Vlogo snemalca in režiserja prevzela "stara mačka"

Glavni vlogi v videospotu, ki so ga posneli v Izoli in v Portorožu v Parenzani, sta tokrat odigrala pevec skupine Jernej Tozon in 22-letna Celjanka Živa Teršek. Pri snemanju pa sta moči tokrat znova združila stara znanca številnih videospotov skupine Čuki, Jernejev brat Miha Tozon, ki je bil režiser številnih njihovih spotov (U U U, Greva gor v hribe, Zvočnik na pločnik ...), ki je tokrat poprijel za kamero in pa režiser Jani Pavec, ki je že režiral spote kot so Daj mi poljub, Če se od spominov da živet' in druge ...

Letos skupina praznuje tudi 35-letnico delovanja, zato bodo ob tej priložnosti morda pripravili koncert, kot je bil tisti izpred petih let v Cankarjevem domu.