Country žrebec, ki meša ženske glave, še vedno samski #video

Urban je glasbo odkril po poškodbi hrbta. Foto: Facebook Čeprav je na velikem odru odpel suvereno in tehnično pravilno, s čimer je omehčal kolena ženskega dela žirije in občinstva, pa s stasom ni navdušil tako kot z glasom. Fox in Tomaž Mihelič sta mu očitala, da se je oblekel preveč "vinogradniško".

Nosil je namreč kavbojke, belo majico in karirasto srajco, kar modnemu agentu Tomažu ni bilo všeč. Prav tako ga je zmotilo, da se je Urban za nastop na velikem odru pobarval na sivkast odtenek. "Za to sivo barvo bo še čas, veš," mu je rekel Tomaž in dodal, da bi moral takšen žrebec, kot je Urban, zagotovo nositi tudi kakšen kavbojski klobuk.

"Glede na to, da bom za naslednji nastop na velikem odru izbral drugačno pesem – ne bo country, ampak nekaj trenutno popularnega –, bom temu prilagodil tudi stil," je razkril 23-letni Kraševec. Dodal je, da se novega nastopa neizmerno veseli, saj so občutki, ko poješ pred tako velikim občinstvom, zares neverjetni.

Njegov prvi nastop na velikem odru šova Nova zvezda Slovenije si lahko ogledate spodaj.

Urbana je v glasbo ponesla poškodba hrbta, ki je bila posledica trdega dela v vinogradu in domačega fitnesa. "Ko sem nekega dne po delu v vinogradu delal še počepe s 120-kilogramskimi utežmi na ramah, sem začutil, da se mi je nekaj usedlo v hrbet. Bolečine so trajale tri tedne, in ker ni šlo na boljše, sem obiskal zdravnika. Slikanje je pokazalo poškodbo hrbta – hernijo. Takrat sem moral mirovati in najti neki nadomestek za fitnes. In tako sem začel igrati kitaro in pisati pesmi. Glasba me je povsem prevzela," se svojih glasbenih začetkov spominja Urban.

Danes si življenja brez glasbe ne predstavlja več. Zaradi svojega videza in šarmantnega glasu pa je zdaj, ko je nastopil v šovu Nova zvezda Slovenije, dobil veliko oboževalk. "Moram reči, da so odzivi zares neverjetni, sploh veliko deklet mi piše. A za zdaj ostajam samski, moja prioriteta pa glasba in šov Nova zvezda Slovenije. Se pa ukvarjam tudi s prevajanjem skladbe za duet s Katayo, ki vam ga obljubljava že kmalu," dodaja simpatični 23-letnik.

