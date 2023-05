Country ikona bo izdala svoj prvi rockovski album

Upam, da je to nekaj, kar se vas bo dotaknilo in se bo morda dotaknilo dovolj ljudi, da bodo želeli nekaj spremeniti na bolje," je o prvi pesmi z albuma povedala Dolly Parton.

Country ikona Dolly Parton je napovedala izid svojega prvega rockovskega albuma, na katerem naj bi bilo slišati številne velikane tega žanra, kot so Kid Rock, Sting, Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Lizzo in Miley Cyrus. Vsi naj bi sodelovali pri nastanku njenega albuma Rockstar.

Kot je napovedala 77-letna glasbenica, bo na albumu 30 skladb – 21 bo priredb znanih rock pesmi, kot sta Let it Be ali Every Breath You Take. Prva pesem z albuma World on Fire bo objavljena danes, celoten album pa naj bi izšel 17. novembra, je objavljeno na pevkini spletni strani.

Navdih za pesem dobila ob sprejemu v Dvorano slavnih rock & rolla

"To je pesem, za katero sem imela velik navdih. Mislim, da govori o vsem in vsakomur v današnjem času. Upam, da je to nekaj, kar se vas bo dotaknilo in se bo morda dotaknilo dovolj ljudi, da bodo želeli nekaj spremeniti na bolje," je o prvi pesmi z albuma povedala Dolly Parton.

Navdih za celoten album pa je country pevka dobila, ko je bila sprejetja v Dvorano slavnih rock & rolla novembra lani, kar je povzročilo tudi nekoliko hrupa. Glasbenica je namreč sprva sporočila, da se ne želi potegovati za sprejem v omenjeno dvorano. Povedala je še, da je "zelo počaščena, vendar nima občutka, da bi si zaslužila to čast." Nekaj tednov kasneje je spremenila mnenje in pojasnila, da je vmes izvedela, da ta čast ne pripada le rock glasbenikom in da pri glasovanju sodelujejo tudi oboževalci.

