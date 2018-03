Challe Salle za oboževalce pripravil "leteče" druženje #foto

Po nastopu in premieri novega videospota sta sledila fotografiranje in skakanje po trampolinih. Foto: Mediaspeed

Priljubljeni raper Challe Salle bo v ponedeljek razveselil z novim videospotom za skladbo Letim, a še preden bo ta na ogled svetu, ga je glasbenik pokazal peščici svojih oboževalcev.

Na intimnem koncertu v baru ljubljanskega trampolinskega parka Woop jim je najprej zapel nekaj svojih zadnjih hitov, nato pa jim premierno pokazal še videospot, ki ga je posnel prav v omenjenem trampolinskem parku. Množica mladih je novo skladbo pozdravila z navdušenjem, a še bolj so bili vzhičeni zaradi tistega, kar je sledilo.

Njihov idol si je namreč po koncertu in premieri spota vzel čas ter se z njimi fotografiral, sledila pa je še "leteča" zabava. Challe Salle se je namreč z njimi odpravil na trampoline, kjer so skupaj skakali ter izvajali takšne in drugačne akrobacije.

Utrinke s posebnega druženja s Challetom Salletom si lahko ogledate tudi v spodnji fotogaleriji.