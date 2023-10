Čeprav ne more pravilno hoditi, načrtuje nov album in turnejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski rock glasbenik Ozzy Osbourne želi kljub resnim zdravstvenim težavam prihodnje leto posneti nov album in se nato odpraviti na turnejo. "Ne morem še pravilno hoditi, a me nič več ne boli in operacija hrbtenice je potekala odlično," je 74-letnik povedal za revijo Metal Hammer.

Operacija, ki jo je prestal ta mesec, naj bi bila zaenkrat zadnja, glasbenik pa zdaj želi pridobiti formo. "V redu sem - samo zavleče se," je izjavil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Izrazil je tudi upanje, da bo znova sodeloval z Andrewom Wattom, ki je produciral njegova zadnja dva albuma Ordinary Man z letnico 2020 in Patient Number 9 z letnico 2022. "Šele začenjam delati na tem in začeli bomo snemati v začetku naslednjega leta," je napovedal Osbourne in dodal, da si za novi album želi vzeti čas.

Odpovedati je moral evropsko turnejo

Pevec nekdanje metal skupine Black Sabbath, ki jo je soustanovil konec 60. let, deset let kasneje pa se je podal na samostojno pot, je moral februarja zaradi zdravstvenih razlogov odpovedati dolgo načrtovano in večkrat prestavljeno evropsko turnejo. Britanec trpi za Parkinsonovo boleznijo, zaradi poškodbe hrbtenice pa je prestal več operacij.