Božično presenečenje skupine Joker Out

Skupina Joker Out za zaključek letošnjega leta, ki je bilo zanjo izjemno uspešno, oboževalcem prinaša božično presenečenje – album in koncertni film Live From Arena Stožice, posnet na njihovem prelomnem koncertu v ljubljanskih Stožicah pred več kot 12 tisoč oboževalci.

"Nastop v Stožicah je bil za nas enako ali morda še bolj pomemben kot nastop na Evroviziji. Vse v letu 2023 je gradilo ta nastop, vse leto smo se mentalno pripravljali nanj in neopisljiva ekstaza nas je prevzela, ko smo stopili na oder in zagledali 12 tisoč ljudi, ki so bili tam samo za nas. V čast nam je bilo na odru za njih dati dušo in tudi oni so sebe izlili skozi glasilke. Njihovi glasovi bodo v naših srcih večno odmevali," so člani skupine Joker Out povedali ob izidu svojega prvega koncertnega albuma in koncertnega filma Live From Arena Stožice.

Album bo premiero dočakal v petek, ko bo izšel na glasbenih pretočnih platformah, koncertni film, ki ga je režiral dolgoletni sodelavec skupine Mark Pirc, pa bo 1. januarja 2024 izšel na zahtevo na spletni strani skupine Joker Out.

