Bosanski zvezdnik navdušen nad Štajerci: Ljubi Maribor in prekrasno občinstvo

Božo Vrećo, ki priteguje tako s svojim angelskim vokalom kot prepoznavno podobo in scenskim nastopom, je v sredo nastopil v Mariboru, po koncertu pa na Instagramu izrazil navdušenje nad štajerskim občinstvom, ki ga je povsem prevzelo.

"Ljubi Maribor in to dostojanstveno, prekrasno, plemenito občinstvo, petkrat ste nas vrnili na oder za bis," je zapisal, "to je takšna prefinjenost poslušanja in dajanja komplimentov, globok poklon, Maribor!"

"Prišli ste tudi iz drugih slovenskih krajev, ste najbolj čudovito darilo in krasni, prijateljski obrazi, ki jih tako rad vidim," je nadaljeval, "ko sem stopil na oder, je aplavz kar trajal in trajal, to me je tako ganilo, da še vedno slišim vsak vaš vzdih in vso vašo najbolj iskreno ljubezen."

"Vse to ima smisel zaradi vas, ker ste zvesti in dihate z vsakim mojim stihom ter rimo," je še zapisal in zagotovil, da se bo prihodnje leto vrnil v Maribor.

Oglejte si še: