Bodo morali hrvaški predstavniki na Evroviziji spremeniti svoj nastop?

Na Hrvaškem se še ni polegel prah po sobotnem tekmovanju Dora, na katerem so za letošnjega evrovizijskega predstavnika izbrali skupino Let 3 in njihovo skladbo Mama ŠČ!.

Reški provokatorji Let 3 so v soboto na hrvaškem izboru evrovizijskega predstavnika močno nadvladali konkurenco in s skladbo Mama ŠČ! odnesli zmago. Vse odtlej se tako na Hrvaškem kot drugod po Evropi vrstijo odzivi, tako pozitivni kot negativni, nekateri v njihovem nastopu vidijo vojno agitacijo ali pa vulgarno nastopaštvo, drugi briljantno kritiko družbeno-političnega stanja v Evropi.

Še pred zmago na Dori sta najvidnejša člana skupine Damir Martinović - Mrle in Zoran Prodanović - Prlja v intervjuju za hrvaški N1 dala nekaj uvida v to, o čem pesem Mama ŠČ! govori. "Morda so ljudje pravilno prepoznali, da gre za Putina," je dejal Mrle, "želimo poslati sporočilo tistim, ki mislijo, da je ta planet njihova igračka, in z vsemi ravnajo kot z marionetami, ta trenutek pa je najbolj izpostavljeni maneken tega sloga Putin, zato je prišel čas, da mu posvetimo pesem."

Zoran Prodanović - Prlja in Damir Martinović - Mrle Foto: Ana Kovač

Na medijski konferenci po zmagi pa je Mrle dejal, da pesmi niso napisali ne za Doro ne za Evropo, ampak zase: "To je naša značilna pesem, začutili smo, da je dobra, protivojna pesem, in hoteli smo jo poslati na Doro, da jo sliši širša javnost."

Medtem pa so se na hrvaški radioteleviziji, ki bo vodila hrvaško odpravo na Evrovizijo v Liverpoolu, znašli v zadregi. Povsem mogoče je namreč, da bodo morali Let 3 svoj nastop "ublažiti," je po poročanju spletnega portala Telegram povedal urednik, vodja Dore in hrvaške evrovizijske odprave Tomislav Štengl. Po njegovih besedah imata namreč tako Evrovizija kot BBC stroga pravila, ki ne dovoljujeta verskih, političnih in vojnih sporočil.

Foto: Reuters

"Poleg tega se bo prenos Evrovizije začel ob 20. uri po britanskem času, BBC pa do 22. ure ne prikazuje ničesar, kar bi lahko bilo neprimerno za najmlajše gledalce," je pojasnil Štengl in dodal, da zato ni nemogoče, da bodo morali "v sodelovanju z našimi zmagovalci, glasbeniki iz Let 3, nastop nekoliko 'kozmetično' polikati."

Ob tem je ugibal, da bi lahko pristojne na BBC zmotil del performansa, v katerem na oder pride igralec Žanil Tataj - Žak, oblečen v črn kostum, podoben opravi pravoslavnega duhovnika, z raketami v rokah, sporne pa bi lahko bile tudi že slavne vrtnice, ki glasbenikom na videz visijo iz zadnjic.

